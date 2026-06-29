Ozelle Perkenal Julung Kali O-Cyte 1 di ADLM 2026, Bawa Kepantasan kepada Kecerdasan Morfologi Berkuasa-AI

Penampilan sulung global akan datang dijangka menyaksikan selangkah ke hadapan dalam hematologi berkuasa AI, memajukan Analisis Hematologi Generasi ke-4

ANAHEIM, California dan FRANKFURT, Jerman, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle akan memperkenalkan buat julung kalinya O-Cyte 1, penganalisis hematologi automatik terbarunya di ADLM 2026, California. Membuat kemunculan sulung global di salah satu acara antarabangsa terkemuka dalam bidang diagnostik dan perubatan makmal, O-Cyte 1 menjadi penemuan terkini daripada Ozelle dalam memajukan Analisis Hematologi Generasi ke-4 menerusi AI × CBM (Morfologi Darah Lengkap).

Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

Selama berdekad-dekad, morfologi sel menjadi salah satu sumber paling bernilai untuk mendapatkan maklumat hematologi. Namun, mengintegrasikan morfologi ke dalam aliran kerja hematologi rutin tanpa melambatkan produktiviti masih menjadi cabaran. Mikroskopi manual bergantung kepada kepakaran pakar, manakala pendekatan berasaskan imej memperluas keupayaan pemerhatian di makmal, tetapi tidak selalu dapat disepadukan secara lancar ke dalam aliran kerja berdaya pemprosesan tinggi secara rutin.

O-Cyte 1 direka untuk mengatasi jurang ini dengan menggabungkan kecerdasan morfologi, daya pemprosesan boleh diskalakan dan kemudahan operasi dalam satu sistem yang padat. Dibangunkan berasaskan teknologi AI × CBM daripada Ozelle, penganalisis ini menukarkan imej sel kepada maklumat morfologi berstruktur, sekali gus menyokong aliran kerja yang melangkaui parameter berangka kepada bukti berasaskan imej serta tafsiran yang konsisten.

Direka untuk menyokong aliran kerja klinikal yang produktif, O-Cyte 1 dapat menyokong sehingga 60 ujian sejam sebagai unit kendiri dan sehingga 360 ujian sejam melalui konfigurasi pengembangan lata. Rekaannya yang padat, seni bina modular, aliran kerja dengan penyelenggaraan minimum serta reka bentuk sedia perkhidmatan bertujuan untuk membantu penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan dan pengendali makmal meningkatkan kecekapan sambil mengurangkan kerumitan operasi.

"O-Cyte 1 mencerminkan visi kami untuk menjadikan kecerdasan morfologi termaju lebih praktikal, boleh diskalakan dan mudah diakses untuk aliran kerja hematologi harian," kata Raymond, ketua bahagian Amerika Utara Ozelle. "Di ADLM, kami berharap dapat menunjukkan kepada rakan kongsi global bagaimana morfologi berkuasa AI boleh diintegrasikan ke dalam aliran kerja hematologi yang lebih produktif."

Di ADLM 2026, Ozelle akan mempamerkan O-Cyte 1 di samping portfolio hematologi klinikalnya. Seiring peningkatan permintaan terhadap penyelesaian hematologi yang cekap dan boleh diskalakan di Amerika Utara, Eropah, Timur Tengah, Asia Tenggara, India dan sekitarnya, Ozelle berhasrat untuk menyokong pelbagai persekitaran klinikal menerusi sistem diagnostik berkuasa AI yang direka untuk amalan harian.

Para pengunjung dan rakan kongsi dijemput untuk merasai pengalaman menggunakan O-Cyte 1 di Reruai 2517 semasa ADLM 2026, 28–30 Julai di Anaheim Convention Center. Rakan kongsi yang tidak dapat hadir secara fizikal juga dialu-alukan untuk memohon sesi taklimat produk dan meneroka peluang kerjasama serantau.

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SOURCE Ozelle