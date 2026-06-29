오젤, ADLM 2026에서 O-Cyte 1 최초 공개 예정… AI 기반 형태학 인텔리전스에 속도를 더하다

다가오는 글로벌 데뷔, AI 기반 혈액학의 도약을 나타내며 제4세대 혈액학 분석 발전에 기여할 것으로 전망

캘리포니아주 애너하임 및 독일 프랑크푸르트, 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 오젤(Ozelle)이 캘리포니아에서 열리는 ADLM 2026에서 최신 자동화 혈액학 분석기 O-Cyte 1을 공개할 예정이다. 진단 및 검사 의학 분야의 선도적인 국제 행사 중 하나에서 글로벌 데뷔를 하는 O-Cyte 1은 AI × CBM(Complete Blood Morphology, 완전 혈액 형태학)을 통해 제4세대 혈액학 분석을 발전시키는 오젤의 최신 이정표를 나타낸다.

수십 년간 세포 형태학은 혈액학 인사이트의 가장 가치 있는 원천 중 하나였다. 그러나 생산성을 저하하지 않으면서 형태학을 일상적인 혈액학 워크플로에 도입하는 것은 여전히 과제로 남아 있었다. 수동 현미경 검사는 전문 지식에 의존하는 반면, 이미지 기반 접근법은 실험실이 볼 수 있는 것을 확장했지만 일상적인 고처리량 워크플로에 항상 원활하게 들어맞지는 않았다.

Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

O-Cyte 1은 형태학 인텔리전스, 확장 가능한 처리량, 운영 단순성을 하나의 소형 시스템으로 통합하여 이 격차를 해소하도록 설계되었다. 오젤의 AI × CBM 기술을 기반으로 구축된 이 분석기는 세포 이미지를 구조화된 형태학 인사이트로 변환하여 수치 파라미터를 넘어 이미지 기반 증거와 일관된 해석을 향해 나아가는 워크플로를 지원한다.

생산적인 임상 워크플로를 위해 설계된 O-Cyte 1은 독립 장치로 시간당 최대 60건의 검사를 지원하며 연속 확장을 통해 시간당 최대 360건까지 처리할 수 있다. 컴팩트한 설치 면적, 모듈식 아키텍처, 최소한의 유지보수 워크플로 및 서비스 준비형 설계는 의료 제공자와 실험실 운영자들이 운영 복잡성을 줄이면서 효율성을 향상하는 데 도움이 되도록 설계됐다.

오젤 북미 사업부의 레이먼드(Raymond) 책임자는 "O-Cyte 1은 고급 형태학 인텔리전스를 일상적인 혈액학 워크플로에 더 실용적이고, 확장 가능하며, 접근이 용이하도록 만들겠다는 우리의 비전을 반영한다"고 말했다. 이어 "ADLM에서 AI 기반 형태학이 어떻게 더 생산적인 혈액학 워크플로로 이동할 수 있는지를 글로벌 파트너들에게 보여주기를 기대한다"고 덧붙였다.

ADLM 2026에서 오젤은 임상 혈액학 포트폴리오와 함께 O-Cyte 1을 선보일 예정이다. 북아메리카, 유럽, 중동, 동남아시아, 인도 및 그 너머에서 효율적이고 확장 가능한 혈액학 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 오젤은 일상적인 실무를 위해 설계된 AI 기반 진단 시스템으로 다양한 임상 환경을 지원하는 것을 목표로 한다.

방문객과 파트너들은 7월 28일부터 30일까지 애너하임 컨벤션 센터(Anaheim Convention Center)에서 열리는 ADLM 2026의 2517번 부스에서 O-Cyte 1을 경험할 수 있도록 초청받는다. 직접 참석할 수 없는 파트너들 또한 제품 브리핑을 요청하고 지역 협력 기회를 모색하는 것을 환영한다.

오젤 문의처

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SOURCE Ozelle