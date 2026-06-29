Ozelle presentará O-Cyte 1 en ADLM 2026: inteligencia morfológica impulsada por IA, ahora con mayor velocidad

Este próximo lanzamiento mundial marcará un hito en la hematología basada en IA, impulsando la cuarta generación de análisis hematológico

ANAHEIM, Calif. y FRANKFURT, Alemania, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle presentará O-Cyte 1, su nuevo analizador hematológico automatizado, en ADLM 2026 en California. Con su debut mundial en uno de los eventos internacionales más importantes para el diagnóstico y la medicina de laboratorio, O-Cyte 1 representa un hito para Ozelle en el avance de la cuarta generación de análisis hematológico mediante IA × CBM (Morfología Sanguínea Completa).

Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

Durante décadas, la morfología celular ha sido una de las fuentes más valiosas de información hematológica. Sin embargo, integrar la morfología en los flujos de trabajo hematológicos rutinarios sin disminuir la productividad ha sido un desafío. La microscopía manual requiere experiencia especializada, mientras que los enfoques basados en imágenes han ampliado el campo de visión de los laboratorios, pero no siempre se han integrado a la perfección en los flujos de trabajo rutinarios de alto rendimiento.

O-Cyte 1 está diseñado para solucionar este problema, combinando inteligencia morfológica, rendimiento escalable y simplicidad operativa en un sistema compacto. Basado en la tecnología IA × CBM de Ozelle, el analizador transforma las imágenes celulares en información morfológica estructurada, lo que permite un flujo de trabajo que va más allá de los parámetros numéricos hacia la evidencia basada en imágenes y una interpretación coherente.

Diseñado para flujos de trabajo clínicos productivos, O-Cyte 1 admite hasta 60 pruebas por hora como unidad independiente y hasta 360 pruebas por hora mediante expansión en cascada. Su tamaño compacto, arquitectura modular, flujo de trabajo con mantenimiento mínimo y diseño listo para el servicio están pensados para ayudar a los profesionales sanitarios y a los operadores de laboratorio a mejorar la eficiencia y reducir la complejidad operativa.

"O-Cyte 1 refleja nuestra visión de hacer que la inteligencia morfológica avanzada sea más práctica, escalable y accesible para los flujos de trabajo hematológicos cotidianos", afirmó Raymond, director de la división de Ozelle en Norteamérica. "En ADLM, esperamos mostrar a nuestros socios globales cómo la morfología impulsada por IA puede integrarse en flujos de trabajo hematológicos más productivos".

En ADLM 2026, Ozelle presentará O-Cyte 1 junto con su cartera de productos de hematología clínica. Ante la creciente demanda de soluciones hematológicas eficientes y escalables en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, India y otras regiones, Ozelle busca dar soporte a diversos entornos clínicos con sistemas de diagnóstico impulsados por IA diseñados para la práctica diaria.

Se invita a visitantes y socios a conocer O-Cyte 1 en el stand 2517 durante ADLM 2026, del 28 al 30 de julio, en el Centro de Convenciones de Anaheim. Los socios que no puedan asistir en persona también pueden solicitar una presentación del producto y explorar oportunidades de colaboración regional.

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