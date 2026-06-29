Ozelle將在ADLM 2026首次展出O-Cyte 1，為AI形態學智能提速

O-Cyte 1專為破解這一行業痛點打造，將形態學智能分析、可擴展檢測通量與簡易操作性能整合於一體化小型設備。該分析儀搭載Ozelle的AI × CBM技術，可將細胞影像轉化為結構化的形態學信息，支持一種能夠突破傳統數值指標局限、依托影像數據出具統一判讀結果的工作流程。

O-Cyte 1圍繞高效臨床檢測流程而設計，單機模式下每小時可完成60組檢測，通過級聯擴展後每小時最高檢測量可達360組。設備體積小巧、採用模塊化架構，配套低維護檢測流程與便捷運維設計，助力醫療機構及實驗室操作人員提升檢測效率、簡化運營流程。

Ozelle北美區負責人Raymond表示：「O-Cyte 1體現了我們的願景，即讓先進的形態學智能技術更實用、更易擴容、更適配日常血液檢測工作。我們期待在ADLM上，向全球合作夥伴展示AI形態學如何融入更高效的血液學工作流程。」

在ADLM 2026上，Ozelle將同步展出O-Cyte 1及其臨床血液學產品組合。隨著北美、歐洲、中東、東南亞、印度及其他地區對高效、可擴展血液學解決方案的需求不斷增長，Ozelle將面向各類臨床場景，推出適配日常診療的AI驅動型診斷系統。

誠邀參觀者及合作夥伴於ADLM 2026期間（7月28日至30日）蒞臨阿納海姆會議中心(Anaheim Convention Center) 2517號展台，親身體驗O-Cyte 1。無法親臨現場的合作夥伴也歡迎索取產品簡報以及探討區域合作機會。

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SOURCE Ozelle