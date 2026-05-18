การแข่ง China Taklimakan Rally ปี 2569 เปิดฉากที่เมืองอุรุมชี และได้รับการสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวโดยแบรนด์เชื้อเพลิงสำหรับรถแข่ง Aipao ของ Sinopec
18 May, 2026, 23:07 CST
อุรุมชี, ประเทศจีน, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ทันทีที่มีการประกาศสัญญาณเริ่มการแข่งขัน รถแข่งจำนวน 152 คัน และผู้เข้าแข่งขันเกือบ 300 คน จาก 74 ทีมทั่วโลก ก็ได้ออกเดินทางมุ่งสู่เส้นทางสุดทรหดตลอดระยะทาง 7,500 กิโลเมตร ในขณะที่การแข่งขัน China Taklimakan Rally ประจำปี 2569 ซึ่งได้รับการสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวโดยแบรนด์เชื้อเพลิงสำหรับการแข่งรถ Aipao ของ China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ณ เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน
การแข่งขันตลอดระยะเวลา 17 วันในปีนี้ ได้สร้างสถิติใหม่ด้านระยะทาง ซึ่งเส้นทางการแข่งทอดยาวครอบคลุมทั้งพื้นที่ตอนเหนือและตอนใต้ของซินเจียง เส้นทางนี้เริ่มต้นจากเมืองอุรุมชี ผ่านเมืองถูหลู่ฟาน เขตปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล (Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture) เมืองเหอเถียนและเมืองคัชการ์ ก่อนสิ้นสุดที่เมืองอักซู โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องฝ่าฟันกับภูมิประเทศสุดทรหด ตั้งแต่ทะเลทรายทากลามากันอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ ไปจนถึงหุบเขาขรุขระของเทือกเขาเทียนซาน
Aipao 103 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการแข่งรถที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศจีนเป็นรายแรกโดย Sinopec ได้รับเลือกให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน China Taklimakan Rally เชื้อเพลิงนี้มีค่าออกเทน RON สูงกว่า 103 พร้อมจุดเด่นสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง และความปลอดภัย เชื้อเพลิงชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพการแข่งขันที่สมบุกสมบันโดยเฉพาะ ช่วยขจัดช่องว่างที่มีมาอย่างยาวนานในตลาดเชื้อเพลิงสมรรถนะสูงสำหรับรถแข่งของจีน และนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Sinopec รวมถึงอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันของจีนในการก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก
Chen Yanbin ผู้อำนวยการและรองประธานอาวุโสของ Sinopec ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของซินเจียงในฐานะพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) รวมถึงสถานะของการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะมหกรรมออฟโรดระดับโลก
"ตามแนวทางความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อ 'พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า' (Clean Energy, Better Life) Sinopec ยังคงให้การสนับสนุนการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่องผ่านแบรนด์ Aipao พร้อมให้หลักประกันและการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงอย่างครบวงจรแก่วงการมอเตอร์สปอร์ตของจีน" Chen กล่าว "จากนี้ไป เราจะเดินหน้าส่งเสริมการบูรณาการระหว่างพลังงาน กีฬา และการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงในซินเจียง และสนับสนุนความก้าวหน้าของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative)"
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น Sinopec ได้ดำเนินการยกระดับระบบเพื่อมอบการสนับสนุนพลังงานอย่างรอบด้าน โดยจัดตั้งจุดเติมเชื้อเพลิงเคลื่อนที่มากกว่า 40 จุด ตลอดเส้นทางการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลยุทธ์ "จุดประจำ + จุดเคลื่อนที่" (fixed + mobile) สองรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรับประกันได้ถึงการจัดส่งเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำ ทันเวลา และปลอดภัย แม้ในพื้นที่ทะเลทรายที่อยู่ห่างไกลที่สุด
นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2558 แบรนด์ Aipao ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคน ด้วยคุณภาพด้านความสะอาดและสมรรถนะระดับโลก โดยเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากกว่า 1.8 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และยังคงเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลในตลาดเชื้อเพลิงของจีนอย่างต่อเนื่อง
