Ditaja Secara Eksklusif oleh Bahan Api Perlumbaan Aipao Sinopec, Rali China Taklimakan 2026 Bermula di Urumqi

URUMQI, China, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dengan arahan pelepasan diberikan, sebanyak 152 kenderaan dan hampir 300 peserta daripada 74 pasukan dari seluruh dunia memulakan perjalanan ekstrem sejauh 7,500 kilometer apabila Rali China Taklimakan 2026 yang ditaja secara eksklusif oleh jenama bahan api perlumbaan Aipao milik China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") secara rasmi bermula pada 16 Mei di Urumqi, Wilayah Autonomi Uygur Xinjiang, China.

Berlangsung selama 17 hari, rali tahun ini mencatat rekod jarak baharu apabila merentasi Xinjiang utara dan selatan. Laluan perlumbaan bermula di Urumqi sebelum melalui Turpan, Wilayah Autonomi Mongol Bayingolin, Hotan dan Kashi, dan berakhir di Aksu. Para peserta akan berdepan bentuk muka bumi ekstrem termasuk Gurun Taklimakan yang luas dan ngarai lasak Pergunungan Tianshan.

Aipao 103, bahan api perlumbaan pertama China yang dibangunkan secara domestik oleh Sinopec, merupakan bahan api rasmi bagi Rali China Taklimakan. Dengan RON melebihi 103, bahan api itu menawarkan empat kelebihan utama iaitu prestasi anti-letupan, mesra alam, kecekapan pembakaran tinggi dan keselamatan. Direka untuk keadaan perlumbaan ekstrem, ia mengisi jurang lama dalam pasaran bahan api perlumbaan berprestasi tinggi China dan menandakan pencapaian penting bagi Sinopec serta industri penapisan China ke arah piawaian bertaraf dunia.

Chen Yanbin, pengarah dan naib presiden kanan Sinopec, menekankan peranan strategik Xinjiang sebagai kawasan teras Jalur Ekonomi Jalan Sutera serta status rali itu sebagai acara luar jalan raya bertaraf dunia.

"Dipandu oleh komitmen kami terhadap 'Tenaga Bersih, Kehidupan Lebih Baik,' Sinopec terus menaja rali ini menerusi jenama Aipao dengan menyediakan jaminan bahan api menyeluruh untuk sukan permotoran China," kata Chen. "Menuju ke hadapan, kami akan memperdalam integrasi tenaga, sukan dan pelancongan bagi memacu pertumbuhan berkualiti tinggi di Xinjiang serta menyumbang kepada Inisiatif Jalur dan Jalan."

Bagi memastikan operasi berjalan lancar, Sinopec telah menaik taraf secara menyeluruh sistem sokongan tenaganya dengan menempatkan lebih 40 lokasi pengisian bahan api bergerak di sepanjang laluan perlumbaan. Strategi dwi-mod inovatif "tetap + bergerak" menjamin bekalan bahan api yang jitu, tepat pada masanya dan selamat — meskipun di bahagian gurun paling terpencil.

Sejak dilancarkan pada tahun 2015, Aipao telah memperoleh kepercayaan lebih 10 juta pengguna menerusi tahap kebersihan dan prestasi bertaraf dunia miliknya. Jenama itu yang bernilai lebih 18 bilion yuan (kira-kira US$2.64 bilion), terus menerajui pengaruh pasaran bahan api di China.

