Sponsorisé exclusivement par le carburant Aipao Racing de Sinopec, le China Taklimakan Rally 2026 démarre à Urumqi

URUMQI, Chine, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Ce sont 152 véhicules et près de 300 concurrents composant 74 équipes venues du monde entier qui vont prendre le départ officiel d'un périple extrême de 7 500 kilomètres dans le cadre du China Taklimakan Rally 2026, avec le parrainage exclusif de la marque de carburant de course Aipao de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »). Le rallye a officiellement débuté le 16 mai à Urumqi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine.

Exclusively Sponsored by Sinopec’s Aipao Racing Fuel, the 2026 China Taklimakan Rally Kicks Off in Urumqi, China.

D'une durée de 17 jours, le rallye de cette année établit un nouveau record de distance en traversant le nord et le sud du Xinjiang. L'itinéraire commence à Urumqi, traverse Turpan, la préfecture autonome mongole de Bayingolin, Hotan et Kashi et se termine à Aksu. Les concurrents vont confronter des terrains extrêmes, notamment le vaste désert de Taklimakan et les canyons accidentés des monts Tianshan.

Aipao 103, le premier carburant de course développé en Chine par Sinopec, est le carburant officiel du China Taklimakan Rally. Avec un indice d'octane de recherche (RON) supérieur à 103, ce carburant possède quatre avantages fondamentaux : performance anti-détonante, respect de l'environnement, rendement de combustion élevé et sécurité. Destiné aux conditions de course extrêmes, il comble une lacune de longue date sur le marché chinois du carburant de course haute performance et marque une étape importante pour Sinopec et l'industrie chinoise du raffinage vers des normes de niveau mondial.

Chen Yanbin, directeur et vice-président principal de Sinopec, a souligné le rôle stratégique du Xinjiang en tant que zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie et le statut du rallye en tant qu'événement tout-terrain de classe mondiale.

« Motivé son engagement en faveur d'une énergie propre et d'une vie meilleure, Sinopec continue de sponsoriser le rallye par l'intermédiaire de sa marque Aipao, en fournissant une assurance complète en matière de carburant pour le sport automobile en Chine », a déclaré M. Chen. « Nous allons approfondir l'intégration de l'énergie, des sports et du tourisme pour encourager une croissance de haute qualité au Xinjiang et contribuer à l'initiative "une Ceinture, une Route". »

Pour garantir des opérations intégrées, Sinopec a totalement modernisé son système de soutien énergétique, en installant plus de 40 points de ravitaillement mobiles le long de l'itinéraire. Une stratégie innovante à double mode « fixe + mobile » garantit un approvisionnement en carburant précis, ponctuel et sûr, même dans les zones désertiques les plus isolées.

Depuis son lancement en 2015, Aipao a gagné la confiance de plus de 10 millions d'utilisateurs grâce à sa propreté et à ses performances irréprochables. La marque, évaluée à plus de 18 milliards de yuans (environ 2,64 milliards de dollars), continue d'influencer fortement le marché chinois des carburants.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter http://www.sinopec.com/listco/en/.

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