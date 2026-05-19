URUMQI, China, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la orden de salida, 152 vehículos y casi 300 competidores de 74 equipos de todo el mundo emprendieron un viaje extremo de 7.500 kilómetros como parte del Rally Taklimakan 2026 de China, que inició oficialmente el 16 de mayo en Urumqi, región autónoma Uigur de Xinjiang, China, y cuenta con el patrocinio exclusivo de Aipao, la marca de combustible de carreras de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec").

Con el patrocinio exclusivo de Aipao, la marca de combustible de carreras de Sinopec, inicia en Urumqi el Rally Taklimakan 2026 en China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Con una duración de 17 días y un recorrido de norte a sur de Xinjiang, el rally de este año establece un nuevo récord de distancia. La ruta comienza en Urumqi, pasa por Turpan, la Prefectura Autónoma Mongol de Bayingolin, Hotan y Kashi y termina en Aksu. Los competidores se enfrentarán a terrenos extremos, que incluyen el desierto de Taklimakan y los escarpados cañones de las montañas Tian Shan.

Aipao 103, el primer combustible de carreras de producción nacional de Sinopec en China, es el combustible oficial del Rally Taklimakan de China. Con un octanaje superior a 103, el combustible ofrece cuatro ventajas principales: rendimiento antidetonante, respeto al medio ambiente, alta eficiencia de combustión y seguridad. Este combustible, diseñado para condiciones extremas de carreras, soluciona un déficit prolongado en el mercado chino de combustibles de carreras y constituye un importante hito para Sinopec y la industria refinadora de China en su trayectoria hacia normas de calidad mundial.

Chen Yanbin, director y vicepresidente ejecutivo de Sinopec, destacó el papel estratégico de Xinjiang como el área fundamental del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y el estatus del rally como evento todoterreno de primer nivel.

"Guiados por nuestro compromiso con el principio de 'Energía limpia, una vida mejor', Sinopec continúa patrocinando el rally mediante la marca Aipao, y así ofrecer una garantía integral de combustible para el automovilismo en China", afirmó Chen. "De cara al futuro, aumentaremos la integración de energía, el deporte y el turismo con el objetivo de impulsar el crecimiento de alta calidad en Xinjiang y contribuir a la Iniciativa de la Franja y la Ruta".

Para garantizar operaciones sin interrupciones, Sinopec ha modernizado de manera integral su sistema de apoyo energético y ha instalado más de 40 puntos de repostaje móviles en toda la ruta. La innovadora estrategia que combina la doble modalidad de puntos "fijos y móviles" garantiza el suministro de combustible de manera precisa, oportuna y segura, incluso en las áreas más remotas del desierto.

Desde su lanzamiento en 2015, Aipao se ha ganado la confianza de más de 10 millones de usuarios gracias a su limpieza y rendimiento de primer nivel. La marca, valorada en más de 18.000 millones de yuanes (aproximadamente 2.640 millones de dólares), continúa liderando el mercado chino de combustibles en influencia.

Para obtener más información, visite http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FUENTE SINOPEC