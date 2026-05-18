El Rally China Taklimakan 2026, patrocinado por Aipao Racing Fuel de Sinopec, arranca en Urumqi

-El Rally China Taklimakan 2026, patrocinado exclusivamente por Aipao Racing Fuel de Sinopec, arranca en Urumqi

URUMQI, China, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la orden de salida, 152 vehículos y casi 300 competidores de 74 equipos de todo el mundo se embarcaron en un viaje extremo de 7.500 kilómetros en el Rally China Taklimakan 2026, patrocinado exclusivamente por la marca de combustible de carreras Aipao de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), que dio comienzo oficialmente el 16 de mayo en Urumqi, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China.

Exclusively Sponsored by Sinopec’s Aipao Racing Fuel, the 2026 China Taklimakan Rally Kicks Off in Urumqi, China.

Con una duración de 17 días, el rally de este año establece un nuevo récord de distancia al atravesar el norte y el sur de Xinjiang. La ruta comienza en Urumqi, pasa por Turpan, la Prefectura Autónoma Mongol de Bayingolin, Hotan y Kashi, y concluye en Aksu. Los competidores se enfrentarán a terrenos extremos, incluyendo el amplio desierto de Taklimakan y los escarpados cañones de las montañas Tian Shan.

Aipao 103, el primer combustible de competición desarrollado en China por Sinopec, es el combustible oficial del Rally China Taklimakan. Con un índice de octano superior a 103, este combustible ofrece cuatro ventajas principales: rendimiento antidetonante, respeto al medio ambiente, alta eficiencia de combustión y seguridad. Diseñado para condiciones de competición extremas, cubre una necesidad existente en el mercado chino de combustibles de alto rendimiento para carreras y representa un hito importante para Sinopec y la industria de refinación de China en su camino hacia estándares de clase mundial.

Chen Yanbin, director y vicepresidente sénior de Sinopec, destacó el papel estratégico de Xinjiang como área central del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y el estatus del rally como un evento todoterreno de clase mundial.

"Guiados por nuestro compromiso con "Energía limpia, vida mejor", Sinopec continúa patrocinando el rally a través de la marca Aipao, brindando una garantía integral de combustible para el automovilismo chino", declaró Chen. "En adelante, profundizaremos la integración de energía, deporte y turismo para impulsar un crecimiento de alta calidad en Xinjiang y contribuir a la Iniciativa de la Franja y la Ruta".

Para garantizar operaciones sin contratiempos, Sinopec ha modernizado integralmente su sistema de apoyo energético, desplegando más de 40 puntos de repostaje móviles a lo largo de la ruta. Una innovadora estrategia dual "fija + móvil" garantiza un suministro de combustible preciso, puntual y seguro, incluso en las zonas más remotas del desierto.

Desde su lanzamiento en 2015, Aipao se ha ganado la confianza de más de 10 millones de usuarios gracias a su limpieza y rendimiento de clase mundial. La marca, valorada en más de 18.000 millones de yuanes (aproximadamente 2.640 millones de dólares estadounidenses), continúa liderando el mercado de combustibles de China en influencia.

Si desea más información visite la página web http://www.sinopec.com/listco/en/.

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