시노펙의 아이파오 레이싱 연료 단독 후원하는 2026 중국 타클라마칸 랠리, 우루무치에서 개막

우루무치, 2026년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 출발 신호와 함께, 중국석유화공집단공사(China Petroleum & Chemical Corporation, HKG: 0386, 이하 '시노펙(Sinopec)')의 아이파오(Aipao) 레이싱 연료 브랜드가 단독 후원하는 2026 중국 타클라마칸 랠리(2026 China Taklimakan Rally)가 5월 16일 중국 신장 위구르 자치구 우루무치에서 공식 개막하며, 전 세계 74개 팀의 152대 차량과 약 300명의 참가자들이 7500킬로미터의 극한 여정에 나섰다.

17일에 걸쳐 진행되는 올해 랠리는 신장 북부와 남부를 가로지르며 새로운 거리 기록을 세운다. 경로는 우루무치에서 시작하여 투르판, 바인궈렁 몽골 자치주, 호탄, 카스를 거쳐 아커쑤에서 마무리된다. 참가자들은 광활한 타클라마칸 사막과 톈산산맥의 험준한 협곡을 포함한 극한의 지형을 극복해야 한다.

Exclusively Sponsored by Sinopec’s Aipao Racing Fuel, the 2026 China Taklimakan Rally Kicks Off in Urumqi, China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

시노펙이 개발한 중국 최초의 국산 레이싱 연료인 아이파오 103(Aipao 103)은 중국 타클라마칸 랠리의 공식 연료이다. 옥탄가(RON) 103을 초과하는 이 연료는 노킹 방지 성능, 친환경성, 높은 연소 효율, 안전성이라는 4가지 핵심 장점을 제공한다. 극한의 레이싱 조건을 위해 설계된 이 연료는 중국 고성능 레이싱 연료 시장의 오랜 공백을 채우며 시노펙과 중국 정유 산업이 세계적 수준을 향해 나아가는 중요한 이정표를 기록한다.

시노펙의 천 옌빈(Chen Yanbin) 이사 겸 수석부사장은 실크로드 경제벨트의 핵심 지역으로서 신장의 전략적 역할과 세계적 수준의 오프로드 이벤트로서 이번 랠리의 위상을 강조했다.

그는 "'청정 에너지, 더 나은 삶(Clean Energy, Better Life)'에 대한 우리의 약속에 따라 시노펙은 아이파오 브랜드를 통해 랠리를 계속 후원하며 중국 모터스포츠를 위한 포괄적인 연료 지원을 제공하고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 에너지, 스포츠, 관광의 통합을 심화하여 신장의 고품질 성장을 이끌고 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)에 기여할 것이다"라고 덧붙였다.

원활한 운영을 보장하기 위해 시노펙은 에너지 지원 시스템을 전면 업그레이드하여 경로를 따라 40개 이상의 이동식 주유 포인트를 배치했다. 혁신적인 '고정 + 이동'의 이중 모드 전략은 가장 외딴 사막 구간에서도 정밀하고 시의적절하며 안전한 연료 공급을 보장한다.

2015년 출시 이후 아이파오는 세계적 수준의 청결함과 성능으로 1000만 명 이상의 사용자들의 신뢰를 얻었다. 180억 위안(약 미화 26억 4000만 달러) 이상의 브랜드 가치를 가진 이 브랜드는 중국 연료 시장에서 영향력 면에서 계속 선두를 달리고 있다.

자세한 정보는 http://www.sinopec.com/listco/en/을 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE SINOPEC