Pour la quatrième année consécutive, Clarendelle et Domaine Clarence Dillon feront rayonner les grands vins emblématiques de Bordeaux lors de la plus prestigieuse soirée d'Hollywood

En tant que partenaire officiel de l'Academy, le groupe familial servira en exclusivité ses vins rouges, blancs et rosés lors de la 98ᵉ cérémonie des Oscars® ainsi qu'à l'Academy Museum of Motion Pictures

PARIS, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle et le groupe familial Domaine Clarence Dillon sont fiers d'être à nouveau le partenaire officiel vin de l'Academy Museum of Motion Pictures. Pour la quatrième année consécutive, l'entreprise familiale de renom proposera en exclusivité ses vins d'exception lors de la 98ᵉ cérémonie des Oscars®, établissant un pont entre l'univers des grands vins et celui du cinéma et enrichissant l'expérience des Oscars® pour les plus grandes stars d'Hollywood.

En plus d'être proposés aux invités du Dolby Theatre® à Ovation Hollywood, les vins Clarendelle et de Domaine Clarence Dillon seront également servis lors du mythique Governors Ball ainsi qu'à la soirée officielle de retransmission des Oscars® organisée à l'Academy Museum of Motion Pictures. Lors de ces événements, les vins du groupe, élégants et contemporains à la fois, accompagneront un menu emblématique signé Wolfgang Puck Catering.

Domaine Clarence Dillon présentera un nouveau vin lors de ces événements prestigieux :

Le Dragon de Quintus 2020: Véritable porte d'entrée vers Château Quintus, Le Dragon de Quintus est élaboré à partir d'un assemblage issu des plus beaux terroirs de Saint-Émilion. Ce vin à la robe sombre séduit par ses notes de fruits et ses délicates touches vanillées, mêlées à des arômes de fruits noirs mûrs. La première impression en bouche est souple et soyeuse, dévoilant des saveurs fruitées associées à de subtiles nuances boisées, conférant au vin un charme remarquable.

Les vins emblématiques de retour cette année :

La famille de vins Clarendelle, met en valeur l'authenticité du terroir bordelais à travers des assemblages raffinés. Alliant complexité, élégance et équilibre, ces vins d'exception apportent une expérience gustative unique qui élève le quotidien.

Clarendelle Bordeaux Rouge 2017: Cet assemblage présente une robe rouge rubis lumineuse accompagnée d'arômes très frais et fruités, relevés par des notes de fruits rouges, de cassis et de cerise.

Cet assemblage présente une robe rouge rubis lumineuse accompagnée d'arômes très frais et fruités, relevés par des notes de fruits rouges, de cassis et de cerise. Clarendelle Bordeaux Blanc 2023 : Un vin raffiné et élégant, offrant des notes d'agrumes éclatantes, citron et pamplemousse, harmonieusement équilibrées par la douceur de la poire et du litchi.

Un vin raffiné et élégant, offrant des notes d'agrumes éclatantes, citron et pamplemousse, harmonieusement équilibrées par la douceur de la poire et du litchi. Clarendelle Bordeaux Rosé 2023: Un rosé gastronomique, expression distinctive à Bordeaux, dévoilant des arômes de framboise et de pamplemousse rose, soutenus par des notes vibrantes de fruits rouges, rehaussées de touches de litchi et de mandarine.

Un rosé gastronomique, expression distinctive à Bordeaux, dévoilant des arômes de framboise et de pamplemousse rose, soutenus par des notes vibrantes de fruits rouges, rehaussées de touches de litchi et de mandarine. Clarendelle Amberwine 2021: Un vin liquoreux moderne, complexe et concentré, remarquable par sa fraîcheur et son équilibre harmonieux entre notes florales, fruit et acidité, avec une finale tout en douceur.

Une Édition Limitée Cinéma Clarendelle Bordeaux Rouge 2018 est en vente à La Cave Du Château.

En plus des vins Clarendelle, les nommés et lauréats auront le plaisir de déguster, en coulisses des Oscars®, La Clarté de Haut-Brion 2021, un vin d'une finesse exceptionnelle, au nez intense, avec des notes délicates de fleurs blanches et de citron, qui se termine en bouche par des notes citronnées et fraîches persistantes.

« Clarendelle et Domaine Clarence Dillon souhaitent lever leurs verres pour célébrer celles et ceux qui ont contribué de manière si remarquable à nous inspirer tout au long de l'année écoulée», déclare le Président de Domaine Clarence Dillon, Prince Robert de Luxembourg.

« Puissions-nous nous joindre aux millions de spectateurs à travers le monde pour saluer ensemble les réalisations exceptionnelles des nommés de la 98ᵉ cérémonie des Oscars. Santé ! »

Fondé en 1935, Domaine Clarence Dillon est un groupe familial, propriétaire de prestigieuses propriétés bordelaises, parmi lesquelles Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion et Château Quintus. Sous la direction de Prince Robert de Luxembourg, l'entreprise s'est forgée une réputation mondiale d'excellence dans l'art de l'élaboration des vins, rejoignant Primum Familiae Vini, l'association internationale réunissant certaines des plus grandes familles productrices de vin au monde. Domaine Clarence Dillon soutient depuis longtemps le monde des arts ; le parcours de Prince Robert, notamment dans l'écriture de scénarios, a joué un rôle clé dans le rapprochement des univers du vin et du cinéma, conduisant Clarendelle et Domaine Clarence Dillon à participer à la plus grande soirée d'Hollywood depuis 2023.

À PROPOS DE CLARENDELLE ET DOMAINE CLARENCE DILLON

Prince Robert de Luxembourg incarne la quatrième génération du groupe familial Domaine Clarence Dillon, dont l'histoire débute en 1935 avec l'acquisition du Château Haut-Brion par son arrière-grand-père. La famille a toujours été engagée dans le soutien aux arts, un intérêt que Prince Robert a également cultivé à travers son parcours professionnel, incluant notamment l'écriture de scénarios.

En 2005, Prince Robert de Luxembourg a créé Clarendelle, la première marque de vin bordelais « super-premium » et depuis 2008, il occupe le poste de Président Directeur Général de Domaine Clarence Dillon. Sous sa direction, le groupe s'est développé pour rassembler trois propriétés prestigieuses : Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion et Château Quintus.

En 2009, Prince Robert a soutenu la création de La Cité du Vin en France, le premier centre culturel consacré à la découverte du vin et de la culture internationale. En 2015, le groupe a ouvert à Paris le restaurant Le Clarence, distingué par deux étoiles Michelin et classé parmi les 50 meilleurs restaurants du monde, ainsi que La Cave du Château, une boutique de vins haut de gamme proposant une sélection exceptionnelle. Plus récemment, en 2024, le groupe a lancé "Klara", une nouvelle famille de vins biologiques du sud de la France.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

