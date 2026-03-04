लगातार चौथे वर्ष, हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात में Clarendelle & Domaine Clarence Dillon प्रतिष्ठित Bordeaux वाइन प्रस्तुत करेंगे

Academy के आधिकारिक भागीदार के रूप में, यह प्रतिष्ठित पारिवारिक-स्वामित्व वाली कंपनी 98वें Oscars® और Academy Museum of Motion Pictures में विशेष रूप से रेड, व्हाइट और रोज़ वाइन परोसेगी

पेरिस, 4 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Academy Museum of Motion Pictures के आधिकारिक वाइन पार्टनर के रूप में वापसी करने पर Clarendelle और पारिवारिक कंपनी Domaine Clarence Dillon गर्व महसूस करते हैं। लगातार चौथे वर्ष, यह प्रतिष्ठित पारिवारिक-स्वामित्व वाली कंपनी 98वें Oscars® समारोह में विशेष रूप से असाधारण वाइन परोसेगी, जो वाइन और फिल्म की दुनिया को एक साझेदारी में जोड़ते हुए Hollywood के सबसे बड़े सितारों के लिए Oscars® के अनुभव को और भी बेहतर बनाएगी।

अध्यक्ष एवं CEO, Prince Robert of Luxembourg और उनकी बेटी Charlotte de Nassau ©A.M.P.A.S.

Ovation Hollywood के Dolby Theatre® में मेहमानों को लुभाने के अतिरिक्त, Clarendelle और Domaine Clarence Dillon वाइन प्रतिष्ठित Governors Ball और Academy Museum of Motion Pictures की Official Oscars® Watch Party में परोसी जाएगी। सभी आयोजनों में, सुरुचिपूर्ण और समकालीन रेड, व्हाइट और रोज़ वाइन को Wolfgang Puck Catering के प्रसिद्ध मेनू के साथ परोसा जाएगा।

Domaine Clarence Dillon सितारों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम से सजे आयोजनों के लिए एक नई वाइन प्रस्तुत करेगा:

Le Dragon de Quintus 2020: Château Quintus का प्रवेश द्वार, Le Dragon de Quintus को Saint-Émilion के बेहतरीन क्षेत्रीय पर्यावरणों के मिश्रण से बनाया गया है। फल और वेनिला की सुगंध और पके हुए काले फलों की सुगंध के साथ मिश्रित एक खूबसूरत गहरे रंग की वाइन। इसका पहला घूंट कोमल और रेशमी होता है, जिसमें इस वाइन को बहुत ही मनमोहक बनाने वाले फलों के स्वाद के साथ लकड़ी के संकेत भी मिलते हैं।

लौटने वाली पसंदीदा वाइन में निम्न शामिल हैं:

Haut-Brion से प्रेरित और विशेषज्ञता से मिश्रित वाइन का Clarendelle परिवार, उम्र के साथ बेहतर होने वाली वाइन के माध्यम से जटिलता, लालित्य और संतुलन को एकजुट करते हुए Bordeaux के क्षेत्रीय पर्यावरण के प्रामाणिक चरित्र को व्यक्त करता है, और बढ़िया वाइन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाता है।

क्लेरेन्डेल बोर्डो रेड 2017: यह मिश्रण एक सुंदर, चमकीला रूबी-लाल रंग का है जिसमें अत्यंत ताज़ा, फलदार सुगंध के साथ-साथ लाल फल, ब्लैककुरांत और चेरी के नोट्स भी हैं।

यह मिश्रण एक सुंदर, चमकीला रूबी-लाल रंग का है जिसमें अत्यंत ताज़ा, फलदार सुगंध के साथ-साथ लाल फल, ब्लैककुरांत और चेरी के नोट्स भी हैं। Clarendelle Bordeaux White 2023 : यह एक निर्मल और सुरुचिपूर्ण वाइन है, जिसमें नींबू और अंगूर की चमकीली खट्टी महक आती है, तथा नाशपाती और लीची की मधुर मिठास से इसका संतुलन बना रहता है।

यह एक निर्मल और सुरुचिपूर्ण वाइन है, जिसमें नींबू और अंगूर की चमकीली खट्टी महक आती है, तथा नाशपाती और लीची की मधुर मिठास से इसका संतुलन बना रहता है। Clarendelle Bordeaux Rosé 2023: एक गैस्ट्रोनॉमिक रोज़े, Bordeaux में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति, जिसमें लीची और मंदारिन संतरे के संकेतों से उभरने वाले रास्पबेरी और गुलाबी अंगूर की सुगंध और जीवंत लाल फल के नोट्स होते हैं।

एक गैस्ट्रोनॉमिक रोज़े, Bordeaux में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति, जिसमें लीची और मंदारिन संतरे के संकेतों से उभरने वाले रास्पबेरी और गुलाबी अंगूर की सुगंध और जीवंत लाल फल के नोट्स होते हैं। Clarendelle Amberwine 2021: एक मिश्रित, अच्छी तरह से गाढ़ी की गई आधुनिक मीठी वाइन जिसकी अपनी ताजगी और पुष्प फल और अम्लता के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के साथ एक सहज पूर्णता से अलग पहचान होती है।

Clarendelle के अतिरिक्त, नामांकित व्यक्तियों और विजेताओं को Oscars® के बैकस्टेज का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा, जहाँ निम्न La Clarté de Haut-Brion 2021 परोसी जाएगी: ताजे खट्टे फलों और सफेद फूलों की सुगंध वाली एक दुर्लभ और स्वादिष्ट वाइन, जिसके सेवन के बाद नींबू जैसी ताजगी और स्फूर्ति का एक कुरकुरा और ताजगी भारी पूर्णता प्राप्त होती है।

"Clarendelle और Domaine Clarence Dillon उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष हम सभी का मनोरंजन करने और हमें प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है," Domaine Clarence Dillon के अध्यक्ष और CEO, Prince Robert of Luxembourg कहते हैं। आइए, हम पूरे विश्व के कई मिलियन दर्शकों के साथ मिलकर 98वें Oscars के नामांकित व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करें। चीयर्स!"

