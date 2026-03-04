Clarendelle & Domaine Clarence Dillon llevarán vinos de Burdeos a la noche más importante de Hollywood

-Por cuarto año consecutivo, Clarendelle & Domaine Clarence Dillon llevarán icónicos vinos de Burdeos a la noche más importante de Hollywood

Como patrocinador oficial de la Academia, la prestigiosa empresa familiar servirá en exclusiva vinos tintos, blancos y rosados en la 98ª edición de los Premios Oscar® y en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

PARIS, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle y la empresa familiar Domaine Clarence Dillon se enorgullecen de volver como patrocinador oficial de vinos del Museo de la Academia de Cine. Por cuarto año consecutivo, la prestigiosa empresa familiar servirá en exclusiva vinos excepcionales en la 98ª ceremonia de los Premios Oscar®, uniendo el mundo del buen vino y el cine en una alianza que eleva la experiencia de los Oscar® para las grandes estrellas de Hollywood.

Chairman & CEO, Prince Robert of Luxembourg and his daughter Charlotte de Nassau ©A.M.P.A.S.

Además de deleitar a los invitados en el Dolby Theatre® de Ovation Hollywood, los vinos Clarendelle y Domaine Clarence Dillon se servirán en el emblemático Baile de los Gobernadores y en la Fiesta Oficial para Ver los Premios Oscar® en el Museo de la Academia de Cine. En todos los eventos, los elegantes y contemporáneos vinos tintos, blancos y rosados se maridarán con un menú legendario de Wolfgang Puck Catering.

Domaine Clarence Dillon presentará un nuevo vino para los eventos estelares:

Le Dragon de Quintus 2020: La puerta de entrada al Château Quintus, Le Dragon de Quintus, se elabora a partir de una mezcla de los mejores terroirs de Saint-Émilion. Un hermoso vino oscuro con matices frutales y avainillados que se mezclan con aromas de fruta negra madura. El sabor inicial es suave y sedoso, con sabores frutales combinados con notas amaderadas que le confieren un encanto especial.

Entre los vinos favoritos que regresan se encuentran:

La familia de vinos Clarendelle, inspirada en Haut-Brion, expresa el carácter auténtico del terroir de Burdeos a través de vinos de maduración madurados con maestría que unen complejidad, elegancia y equilibrio, realzando la vida cotidiana con vinos finos.

Clarendelle Bordeaux Red 2017: Esta mezcla es de un hermoso y brillante color rojo rubí con aromas muy frescos y frutales, acompañados de notas de frutos rojos, grosella negra y cereza.

Esta mezcla es de un hermoso y brillante color rojo rubí con aromas muy frescos y frutales, acompañados de notas de frutos rojos, grosella negra y cereza. Clarendelle Bordeaux White 2023 : Un vino refinado y elegante, que ofrece brillantes notas cítricas de limón y pomelo, equilibradas por la suave dulzura de la pera y el lichi.

Un vino refinado y elegante, que ofrece brillantes notas cítricas de limón y pomelo, equilibradas por la suave dulzura de la pera y el lichi. Clarendelle Bordeaux Rosé 2023: Un rosado gastronómico, una expresión distintiva en Burdeos, con aromas de frambuesa y pomelo rosa y vibrantes notas de frutos rojos realzadas por toques de lichi y mandarina.

Un rosado gastronómico, una expresión distintiva en Burdeos, con aromas de frambuesa y pomelo rosa y vibrantes notas de frutos rojos realzadas por toques de lichi y mandarina. Clarendelle Amberwine 2021: Un vino dulce complejo, bien concentrado y moderno que se distingue por su frescura y equilibrio armonioso de fruta floral y acidez con un final suave.

Además de Clarendelle, los nominados y ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar entre bastidores de los Oscar® con La Clarté de Haut-Brion 2021: un vino de una exquisitez excepcional, con frescos aromas cítricos y de flores blancas, seguido de un final fresco y refrescante con un toque brillante de limón.

"Clarendelle y Domaine Clarence Dillon queremos brindar para celebrar a quienes han contribuido de forma tan significativa a entretenernos e inspirarnos durante el último año", declaró el presidente y consejero delegado de Domaine Clarence Dillon, el príncipe Roberto de Luxemburgo. "Nos unimos a los millones de espectadores de todo el mundo para reconocer juntos los extraordinarios logros de los nominados a la 98ª edición de los Oscar. ¡Salud!".

Para obtener más información, siga las instrucciones en Instagram @clarendelle @chateauquintus @chateauhautbrion_ @chateaulamissionhautbrion @klarawines @leclarenceparis.

