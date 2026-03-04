Per il quarto anno consecutivo, Clarendelle e Domaine Clarence Dillon presenteranno i loro iconici vini di Bordeaux alla notte più attesa di Hollywood

In qualità di partner ufficiale dell'Academy, la prestigiosa azienda di famiglia proporrà in esclusiva i suoi vini rossi, bianchi e rosé in occasione della 98° edizione degli Oscar® e presso l'Academy Museum of Motion Pictures

PARIGI, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle e l'azienda di famiglia Domaine Clarence Dillon sono orgogliose di essere di nuovo presenti in veste di partner ufficiali del vino dell'Academy Museum of Motion Pictures. Per il quarto anno consecutivo, la prestigiosa maison proporrà, in esclusiva, le proprie etichette d'eccellenza alla 98° edizione della cerimonia degli Oscar®, unendo il mondo dei vini pregiati a quello del cinema, contribuendo così a rendere ancora più memorabile la notte degli Oscar® per le stelle di Hollywood.

Presidente e CEO, principe Robert de Luxembourg e sua figlia Charlotte de Nassau ©A.M.P.A.S.

Oltre a deliziare gli ospiti del Dolby Theatre® di Ovation Hollywood, i vini Clarendelle e Domaine Clarence Dillon saranno protagonisti anche del celebre Governors Ball e dell'Official Oscars® Watch Party presso l'Academy Museum of Motion Pictures. In ciascun evento, i vini rossi, bianchi e rosé, dallo stile elegante e contemporaneo, saranno abbinati allo straordinario menu firmato da Wolfgang Puck Catering.

Per questi eventi costellati dalle star più importanti, Domaine Clarence Dillon presenterà una nuova etichetta:

Le Dragon de Quintus 2020, porta d'accesso al Château Quintus. Nato dall'assemblaggio dei migliori terroir di Saint-Émilion, è un vino dal colore scuro, in cui note di frutta e vaniglia si intrecciano ai sentori di frutta nera matura. Al palato è morbido e setoso, con note fruttate che incontrano le sfumature del legno, che ne esaltano il fascino.

Tra le etichette più amate che tornano a brillare anche in questa occasione spicca

la famiglia di vini Clarendelle, ispirata a Haut-Brion: espressione autentica del terroir bordolese, frutto di sapienti assemblaggi, pensati per migliorare nel tempo, uniscono complessità, eleganza ed equilibrio, elevando il piacere del vino nella vita quotidiana.

Il Clarendelle Bordeaux 2017 presenta una tonalità rosso rubino brillante che sprigiona accenti molto freschi e fruttati, accompagnati da aromi di frutta rossa, ribes nero e ciliegia.

presenta una tonalità rosso rubino brillante che sprigiona accenti molto freschi e fruttati, accompagnati da aromi di frutta rossa, ribes nero e ciliegia. Il Clarendelle Bordeaux 2023 è un vino bianco raffinato ed elegante, con vivaci note agrumate di limone e pompelmo, bilanciate dalla morbida dolcezza di pera e litchi.

è un vino bianco raffinato ed elegante, con vivaci note agrumate di limone e pompelmo, bilanciate dalla morbida dolcezza di pera e litchi. Il Clarendelle Bordeaux 2023 è un vino rosé gastronomico, espressione distintiva del Bordeaux, con aromi di lampone e pompelmo rosa e vivaci note di frutta rossa esaltate da sentori di litchi e mandarino.

è un vino rosé gastronomico, espressione distintiva del Bordeaux, con aromi di lampone e pompelmo rosa e vivaci note di frutta rossa esaltate da sentori di litchi e mandarino. Il Clarendelle Amberwine 2021 è un vino dolce complesso, concentrato e moderno che sorprende per la sua freschezza e l'equilibrio armonico di frutta floreale e acidità con un finale morbido.

Oltre alle etichette Clarendelle, i candidati e i vincitori avranno l'opportunità di degustare, nel backstage degli Oscar® , La Clarté de Haut-Brion 2021: un vino di rara finezza, con freschi aromi di agrumi e fiori bianchi, seguito da un finale fresco e agrumato.

"Clarendelle e Domaine Clarence Dillon desiderano brindare a coloro che, nell'ultimo anno, hanno contribuito in modo così significativo a intrattenerci e ispirarci", afferma il Presidente e CEO di Domaine Clarence Dillon, il principe Robert de Luxembourg. "Possiamo unirci ai milioni di spettatori di tutto il mondo per rendere omaggio agli straordinari traguardi dei candidati alla 98° edizione degli Oscar. Alla salute!"

