클라랑델 & 도멘 클라랑스 딜롱, 4년 연속 할리우드 최대의 밤에 상징적인 보르도 와인 선보여
2026년 03월 04일 17:03 KST
아카데미 시상식 공식 파트너로서 제98회 오스카 시상식 및 아카데미 영화 박물관에서 레드•화이트•로제 와인 독점 제공
파리, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 클라랑델(Clarendelle)과 가족 기업 도멘 클라랑스 딜롱(Domaine Clarence Dillon)이 아카데미 영화 박물관(Academy Museum of Motion Pictures)의 공식 와인 파트너로 다시 한번 참여한다. 명망 높은 가족 소유 기업인 도멘 클라랑스 딜롱은 4년 연속으로 제98회 오스카 시상식(Oscars®)에서 자사 프리미엄 와인을 독점 제공하며, 파인 와인과 영화의 세계를 잇는 파트너십을 통해 할리우드 최고의 스타들에게 한층 품격 있는 오스카 경험을 선사할 예정이다.
멀티미디어 뉴스 릴리스 보기:
https://www.multivu.com/clarendelle_domaine_clarence_dillon/9385751-en-bring-iconic-bordeaux-wines-hollywoods-biggest-night
클라랑델과 도멘 클라랑스 딜롱의 와인은 오베이션 할리우드(Ovation Hollywood)의 돌비 극장(Dolby Theatre®)에서 열리는 시상식뿐 아니라, 전통의 거버너스 볼(Governors Ball)과 아카데미 영화 박물관에서 열리는 공식 오스카 워치파티에서도 제공된다. 모든 행사에서 이 우아하고 현대적인 레드, 화이트, 로제 와인은 울프강 퍽 케이터링(Wolfgang Puck Catering)의 전설적인 메뉴와 함께 페어링된다.
도멘 클라랑스 딜롱은 스타들이 총출동하는 이번 행사에서 새로운 와인을 선보인다.
• 르 드라공 드 퀸투스 2020(Le Dragon de Quintus 2020): 샤토 퀸투스(Château Quintus)로 향하는 관문 와인인 르 드라공 드 퀸투스는 생테밀리옹(Saint-Émilion) 최고의 테루아(토양)를 블렌딩해 완성됐다. 짙은 색조의 아름다운 와인으로, 과일과 바닐라 향이 어우러지고 잘 익은 검은 과실의 아로마가 특징이다. 첫 맛은 부드럽고 실키하며, 과일 풍미와 우디한 노트가 조화를 이뤄 매혹적인 인상을 남긴다.
다시 선보이는 대표 와인은 다음과 같다.
오 브리옹(Haut-Brion)에서 영감을 받은 클라랑델 와인 패밀리는 보르도 테루아의 진정한 개성을 전문적인 블렌딩과 숙성 잠재력을 갖춘 와인을 통해 표현한다. 복합미와 우아함, 균형미를 겸비해 일상에 품격 있는 와인 경험을 더한다.
- 클라랑델 보르도 레드 2017(Clarendelle Bordeaux Red 2017): 선명하고 밝은 루비 레드 색조를 띠며, 신선하고 과일 향이 풍부하다. 붉은 과실, 블랙커런트, 체리 노트가 어우러진다.
- 클라랑델 보르도 화이트 2023(Clarendelle Bordeaux White 2023): 세련되고 우아한 와인으로, 레몬과 자몽의 상큼한 시트러스 향이 배와 리치의 부드러운 단맛과 균형을 이룬다.
- 클라랑델 보르도 로제 2023(Clarendelle Bordeaux Rosé 2023): 보르도에서 보기 드문 가스트로노믹 로제로, 라즈베리와 핑크 자몽의 향, 그리고 리치와 만다린 오렌지의 힌트가 더해진 생동감 있는 붉은 과실 풍미가 특징이다.
- 클라랑델 앰버와인 2021(Clarendelle Amberwine 2021): 복합적이고 응축미가 뛰어난 현대적인 스위트 와인으로, 꽃과 과일 향, 산미가 조화를 이루며 부드러운 피니시를 선사한다.
이와 함께 Oscars® 무대 뒤에서는 후보 및 수상자들이 '라 클라르테 드 오 브리옹 2021(La Clarté de Haut-Brion 2021)'을 즐길 수 있다. 신선한 시트러스와 화이트 플라워 향이 어우러지며, 레몬의 산뜻함이 돋보이는 상쾌한 피니시가 인상적인 섬세한 와인이다.
도멘 클라랑스 딜롱의 사장 겸 최고경영자(CEO) 로버트 룩셈부르크 왕자(Prince Robert of Luxembourg)는 "클라랑델과 도멘 클라랑스 딜롱은 지난 한 해 동안 전 세계 관객에게 즐거움과 영감을 선사한 모든 분들께 경의를 표하며 잔을 들어 축하하고자 한다"며 "전 세계 수백만 시청자와 함께 제98회 오스카 후보자들의 뛰어난 성취를 기념하게 되어 기쁘다. 건배!"라고 밝혔다.
