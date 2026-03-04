클라랑델 & 도멘 클라랑스 딜롱, 4년 연속 할리우드 최대의 밤에 상징적인 보르도 와인 선보여

아카데미 시상식 공식 파트너로서 제98회 오스카 시상식 및 아카데미 영화 박물관에서 레드•화이트•로제 와인 독점 제공

파리, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 클라랑델(Clarendelle)과 가족 기업 도멘 클라랑스 딜롱(Domaine Clarence Dillon)이 아카데미 영화 박물관(Academy Museum of Motion Pictures)의 공식 와인 파트너로 다시 한번 참여한다. 명망 높은 가족 소유 기업인 도멘 클라랑스 딜롱은 4년 연속으로 제98회 오스카 시상식(Oscars®)에서 자사 프리미엄 와인을 독점 제공하며, 파인 와인과 영화의 세계를 잇는 파트너십을 통해 할리우드 최고의 스타들에게 한층 품격 있는 오스카 경험을 선사할 예정이다.

클라랑델과 도멘 클라랑스 딜롱의 와인은 오베이션 할리우드(Ovation Hollywood)의 돌비 극장(Dolby Theatre®)에서 열리는 시상식뿐 아니라, 전통의 거버너스 볼(Governors Ball)과 아카데미 영화 박물관에서 열리는 공식 오스카 워치파티에서도 제공된다. 모든 행사에서 이 우아하고 현대적인 레드, 화이트, 로제 와인은 울프강 퍽 케이터링(Wolfgang Puck Catering)의 전설적인 메뉴와 함께 페어링된다.

도멘 클라랑스 딜롱은 스타들이 총출동하는 이번 행사에서 새로운 와인을 선보인다.

• 르 드라공 드 퀸투스 2020(Le Dragon de Quintus 2020): 샤토 퀸투스(Château Quintus)로 향하는 관문 와인인 르 드라공 드 퀸투스는 생테밀리옹(Saint-Émilion) 최고의 테루아(토양)를 블렌딩해 완성됐다. 짙은 색조의 아름다운 와인으로, 과일과 바닐라 향이 어우러지고 잘 익은 검은 과실의 아로마가 특징이다. 첫 맛은 부드럽고 실키하며, 과일 풍미와 우디한 노트가 조화를 이뤄 매혹적인 인상을 남긴다.

다시 선보이는 대표 와인은 다음과 같다.

오 브리옹(Haut-Brion)에서 영감을 받은 클라랑델 와인 패밀리는 보르도 테루아의 진정한 개성을 전문적인 블렌딩과 숙성 잠재력을 갖춘 와인을 통해 표현한다. 복합미와 우아함, 균형미를 겸비해 일상에 품격 있는 와인 경험을 더한다.

클라랑델 보르도 레드 2017(Clarendelle Bordeaux Red 2017) : 선명하고 밝은 루비 레드 색조를 띠며, 신선하고 과일 향이 풍부하다. 붉은 과실, 블랙커런트, 체리 노트가 어우러진다.

선명하고 밝은 루비 레드 색조를 띠며, 신선하고 과일 향이 풍부하다. 붉은 과실, 블랙커런트, 체리 노트가 어우러진다. 클라랑델 보르도 화이트 2023(Clarendelle Bordeaux White 2023) : 세련되고 우아한 와인으로, 레몬과 자몽의 상큼한 시트러스 향이 배와 리치의 부드러운 단맛과 균형을 이룬다.

세련되고 우아한 와인으로, 레몬과 자몽의 상큼한 시트러스 향이 배와 리치의 부드러운 단맛과 균형을 이룬다. 클라랑델 보르도 로제 2023(Clarendelle Bordeaux Rosé 2023) : 보르도에서 보기 드문 가스트로노믹 로제로, 라즈베리와 핑크 자몽의 향, 그리고 리치와 만다린 오렌지의 힌트가 더해진 생동감 있는 붉은 과실 풍미가 특징이다.

보르도에서 보기 드문 가스트로노믹 로제로, 라즈베리와 핑크 자몽의 향, 그리고 리치와 만다린 오렌지의 힌트가 더해진 생동감 있는 붉은 과실 풍미가 특징이다. 클라랑델 앰버와인 2021(Clarendelle Amberwine 2021): 복합적이고 응축미가 뛰어난 현대적인 스위트 와인으로, 꽃과 과일 향, 산미가 조화를 이루며 부드러운 피니시를 선사한다.

이와 함께 Oscars® 무대 뒤에서는 후보 및 수상자들이 '라 클라르테 드 오 브리옹 2021(La Clarté de Haut-Brion 2021)'을 즐길 수 있다. 신선한 시트러스와 화이트 플라워 향이 어우러지며, 레몬의 산뜻함이 돋보이는 상쾌한 피니시가 인상적인 섬세한 와인이다.

도멘 클라랑스 딜롱의 사장 겸 최고경영자(CEO) 로버트 룩셈부르크 왕자(Prince Robert of Luxembourg)는 "클라랑델과 도멘 클라랑스 딜롱은 지난 한 해 동안 전 세계 관객에게 즐거움과 영감을 선사한 모든 분들께 경의를 표하며 잔을 들어 축하하고자 한다"며 "전 세계 수백만 시청자와 함께 제98회 오스카 후보자들의 뛰어난 성취를 기념하게 되어 기쁘다. 건배!"라고 밝혔다.

