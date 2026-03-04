Das vierte Jahr in Folge bringen Clarendelle und Domaine Clarence Dillon ikonische Bordeaux-Weine zur größten Nacht Hollywoods

Als offizieller Partner der Academy wird das renommierte Familienunternehmen exklusiv Rot-, Weiß- und Roséweine bei den 98th Oscars® und im Academy Museum of Motion Pictures ausschenken.

PARIS, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle und das Familienunternehmen Domaine Clarence Dillon sind stolz, als offizieller Weinpartner des Academy Museum of Motion Pictures zurückzukehren. Zum vierten Mal in Folge wird das renommierte Familienunternehmen bei der 98. Oscar®-Verleihung exklusiv außergewöhnliche Weine ausschenken und damit eine Brücke zwischen der Welt des edlen Weins und der Filmwelt schlagen, die das Erlebnis der Oscar®-Verleihung für die größten Stars Hollywoods aufwertet.

Präsident und CEO, Prinz Robert von Luxemburg und seine Tochter Charlotte von Nassau ©A.M.P.A.S.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/clarendelle_domaine_clarence_dillon/9385751-en-bring-iconic-bordeaux-wines-hollywoods-biggest-night

Die Weine von Clarendelle und Domaine Clarence Dillon werden nicht nur die Gäste des Dolby Theatre® in Ovation Hollywood erfreuen, sondern auch auf dem kultigen Governors Ball und der Official Oscars® Watch Party im Academy Museum of Motion Pictures serviert werden. Bei allen Veranstaltungen werden die eleganten und modernen Rot-, Weiß- und Roséweine mit einem legendären Menü von Wolfgang Puck Catering kombiniert.

Die Domaine Clarence Dillon wird einen neuen Wein für die mit Stars besetzten Veranstaltungen vorstellen:

Le Dragon de Quintus 2020: Le Dragon de Quintus, das Tor zum Château Quintus, wird aus einer Mischung der besten Terroirs von Saint-Émilion hergestellt. Ein schöner dunkler Wein mit fruchtigen und nach Vanille duftenden Noten, die sich mit Aromen von reifen schwarzen Früchten vermischen. Der erste Geschmack ist geschmeidig und seidig, mit Aromen von Früchten in Kombination mit holzigen Noten, was den Wein sehr charmant macht.

Zu den wiederkehrenden Weinfavoriten gehören:

Die Weinfamilie Clarendelle, inspiriert von Haut-Brion, bringt den authentischen Charakter des Terroirs von Bordeaux durch fachmännisch verschnittene, altersgerechte Weine zum Ausdruck, die Komplexität, Eleganz und Ausgewogenheit vereinen und den Alltag mit edlen Weinen bereichern.

Clarendelle Bordeaux Rot 2017: Diese Mischung hat eine schöne, leuchtend rubinrote Farbe mit sehr frischen, fruchtigen Aromen, begleitet von Noten roter Früchte, schwarzer Johannisbeere und Kirsche.

Diese Mischung hat eine schöne, leuchtend rubinrote Farbe mit sehr frischen, fruchtigen Aromen, begleitet von Noten roter Früchte, schwarzer Johannisbeere und Kirsche. Clarendelle Bordeaux Weiß 2023 : Ein raffinierter und eleganter Wein, der leuchtende Zitrusnoten von Zitrone und Grapefruit bietet, die durch die sanfte Süße von Birne und Litschi ausgeglichen werden.

Ein raffinierter und eleganter Wein, der leuchtende Zitrusnoten von Zitrone und Grapefruit bietet, die durch die sanfte Süße von Birne und Litschi ausgeglichen werden. Clarendelle Bordeaux Rosé 2023: Ein gastronomischer Rosé, ein unverwechselbarer Ausdruck des Bordeaux, mit Aromen von Himbeeren und rosa Grapefruit und lebhaften Noten roter Früchte, die durch Anklänge von Litschi und Mandarine ergänzt werden.

Ein gastronomischer Rosé, ein unverwechselbarer Ausdruck des Bordeaux, mit Aromen von Himbeeren und rosa Grapefruit und lebhaften Noten roter Früchte, die durch Anklänge von Litschi und Mandarine ergänzt werden. Clarendelle Amberwine 2021: Ein komplexer, gut konzentrierter und moderner Süßwein, der sich durch seine Frische und sein harmonisches Gleichgewicht von blumigen Früchten und Säure mit einem weichen Abgang auszeichnet.

Zusätzlich zu Clarendelle werden die Nominierten und Gewinner die Gelegenheit haben, mit La Clarté de Haut-Brion 2021 hinter die Kulissen der Oscar-Verleihung zu schauen: Ein Wein von seltener Feinheit, mit frischen Aromen von Zitrusfrüchten und weißen Blüten, gefolgt von einem knackigen und erfrischenden Abgang von zitroniger Leuchtkraft.

„Clarendelle und die Domaine Clarence Dillon möchten auf diejenigen anstoßen, die im vergangenen Jahr so viel dazu beigetragen haben, uns alle zu unterhalten und zu inspirieren", sagt der Präsident und CEO der Domaine Clarence Dillon, Prinz Robert von Luxemburg. „Mögen wir uns den Millionen von Zuschauern aus aller Welt anschließen, wenn wir gemeinsam die herausragenden Leistungen der Nominierten für die 98. Prost!"

Für weitere Informationen, folgen Sie uns auf Instagram @clarendelle @chateauquintus @chateauhautbrion_ @chateaulamissionhautbrion @klarawines @leclarenceparis.

