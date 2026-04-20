PEPSI®、「PEPSI FOOTBALL NATION」をつくるべく、世界的なスター選手を採用：ファンがルールを作る

映画の冒頭では、Sir David Beckhamがプレーブックをファンに手渡し、Pepsi Football Nationの「ルール」を決めるよう呼びかけます。視聴者は、地元のたまり場から意外な対戦相手、Florian Wirtz氏の正確なスピード駐車、VARでチェックするレフェリーの不信感、Lauren James氏によるオフサイドトラップの破り方についての大学での講義、そしてVini Jr., Alexia Putellas、 Mohamed Salah主演の超大作映画まで、ファンの議論が支配する世界をハイテンションで旅することになります。

Pepsi Football Nationの中心となる「ルール」は、Pepsi global rosterの手によって、ファンの前で披露されます。ルールその7 ：迷信は神聖なもの、ルールその33 ：「スキルの王様」は誰か？ルールその84 ：ウイニング・ジャージで出勤すべし。ルールその100 ：すべてはピッチで決まる。

この映画を記念して、Pepsiは「Pepsi Football Nation」のルールその1「サッカーではなくフットボールである」に取り組むファンを応援しています。「サッカー」という単語を「フットボール」に自動的に置き換えてくれる無料のウェブ拡張機能を、ファンはまもなくダウンロードできるようになります。世界的なニュースを読むときも、検索でスクロールするときも、ファンは「美しい試合」を常に最高の形で表現することができます。

ファン同士の議論は、チャットやファンページ、ブログなどでも行われています。だからこそ、Pepsiは、フットボールに関する議論が世界で最も急速に盛り上がりを見せているプラットフォーム「Reddit」でこの議論を展開することにしました。この活性化によって、ファンは自分たちのルールや儀式を定義することができるようになり、コミュニティが世界中で試合をどのように祝うかを決定する力を得ることになります。

PepsiCoの国際飲料部門最高経営責任者（CEO）であるEugene Willemsenは次のように述べています。「フットボールの魅力は、90分の間にピッチの上で起こることに留まりません。それは、地域、市場、世代を超えて、ファンを毎日結びつける会話、ライバル関係、伝統の中に生きているのです。Pepsi Football Nationは、そのような文化や、ファンが試合以外のさまざまな方法で試合を体験することを称賛します。何十年もの間、 Pepsiは試合の中心であり続けてきました。今、私たちは世界中のファンを結びつける共通の体験と「ルール」に敬意を表しています。」

Pepsi Football Nationは、ピッチ内外のフットボール文化を称えています。世界中のファンは、 Pepsiのソーシャル・チャンネル（ X (Twitter)、 Instagram、 Facebook、 TikTok、 YouTube）で全編を見ることができます。

選手のコメント

Mohamed Salah氏： 「美しいゲームを素晴らしいものにしているのはファンたちです。だからこそ、ファンがルールを決める世界こそが、まさにふさわしいと言えるでしょう。Pepsi Football Nationの一員であることを楽しみ、フットボールの伝統を共に祝いましょう。」

Vini Jr氏： 「私にとって、フットボールとは喜びと自己表現そのものです。だからこそ、フットボールの文化と情熱を称えるPepsiのチームに加わることを、迷うことなく決心できました。もっと早くファンに聞けばよかったと後悔しています！」

Lauren James氏： 「プレーするにせよ観戦するにせよ、私は重要な試合には常に独自の手法を持って臨んできました。こうしたフットボール文化のユニークな要素がすべて一つのキャンペーンに集約されているのを見られるのは、本当に素晴らしいことだと思います。」

Alexia Putellas氏： 「フットボール文化にはピッチを超えた特別なものがあります。選手とファンが共有する儀式のようなものがあるのです。Pepsiがそのような伝統の中心的役割を果たすのを手助けするチャンスに私は飛びつきました。」

Florian Wirtz氏： 「フットボールはゲーム以上の価値があります。フットボールには情熱、議論、そして伝統があります。だから、ファンが日々守っているルールを紹介するのは楽しかったです。」

編集者への注記

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PepsiCoについて

PepsiCo製品は、世界200以上の国と地域で、一日に10億回以上、消費者に楽しまれています。 PepsiCoは、Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、およびSodaStreamなどの飲料・食品ポートフォリオに支えられ、2025年には約940億ドルの純売上高を記録しました。PepsiCoの製品ポートフォリオには、年間小売売上高がそれぞれ10億ドルを超えると推定される多くの象徴的なブランドを含む、幅広い食品・飲料が含まれています。

当社を導くのは、「pep+ (PepsiCo Positive)で勝利を収め、飲料とコンビニエンス・フードのグローバル・リーダーになる」というビジョンです。pep+は、サステナビリティ（持続可能性）を事業戦略の 中核に据えた戦略的なエンド・ツー・エンドの変革であり、成長を促進しながら、当社および事業を展開する地域社会にとってより強靭な未来を築くことを目指しています。詳細については、 www.pepsico.comをご覧ください。また、 X（Twitter） 、 Instagram 、 Facebook 、 LinkedIn@PepsiCoをフォローしてください。

クレジットリスト

PEPSI IB

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シニア・プロデューサー：Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CREATIVE

プロダクション・リード：Inas Nagy

映像

SAUVAGE.TV

ディレクター：Ernest Desumbila

エグゼクティブ・プロデューサー：Eva Laffitte

プロデューサー：Isidor Arjona

ポスト・プロデューサーYukio Montilla

ソーシャル

SAUVAGE.TV

ディレクター：Pere Sala

エグゼクティブ・プロデューサー：Eva Laffitte

プロデューサー：Pablo Gershuni

ポスト・プロデューサー：Yukio Montilla

サウンドデザイン

Immersus

サウンドデザイナー：Alex Nicholls-Lee

写真

Madeleine Penfold Studios

カメラマン：Madeleine Penfold

エグゼクティブ・プロデューサー：Rhiannon Reid

ビデオ - https://mma.prnewswire.com/media/2959969/Pepsi_Football_Nation.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2959970/Pepsi_Football_Nation_1.jpg

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/5923833/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE PepsiCo