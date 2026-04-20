PEPSI® selecciona a estrellas mundiales para crear 'Pepsi Football Nation'

El vídeo comienza con Sir David Beckham entregando el manual de juego a los aficionados, invitándolos a dictar las "reglas" de Pepsi Football Nation. Los espectadores se embarcan en un viaje trepidante por un mundo donde reina el debate entre los aficionados: desde los lugares de encuentro locales hasta los partidos inesperados, el aparcamiento a toda velocidad de Florian Wirtz con una precisión asombrosa, la incredulidad de un árbitro que revisa la jugada con el VAR, y Lauren James impartiendo una clase universitaria sobre cómo romper el fuera de juego, y películas taquilleras protagonizadas por Vini Jr., Alexia Putellas y Mohamed Salah.

Los aficionados desvelan las "reglas" que son fundamentales para Pepsi Football Nation, que cobran vida gracias a la plantilla global de Pepsi: Regla n° 7: Las supersticiones son sagradas. Regla n° 33: ¿Quién es el "Rey de la Habilidad"? Regla n° 84: Debes usar tu camiseta ganadora para trabajar. Regla n° 100: Todo se decide en el campo.

Para celebrar la película, Pepsi apoya a los aficionados para que defiendan la Regla nº 1 de Pepsi Football Nation: 'Es fútbol, no soccer'. Pronto, los aficionados podrán descargar una extensión web gratuita que reemplaza automáticamente cada mención de la palabra 'soccer' por 'fútbol'. Ya sea leyendo noticias internacionales o buscando información, los aficionados podrán asegurarse de que el 'deporte rey' siempre se describa de la mejor manera posible.

El debate entre aficionados también se da en chats, páginas de fans y blogs. Por eso, Pepsi lleva el debate a Reddit, la plataforma de debate futbolístico de mayor crecimiento en el mundo. Esta iniciativa permitirá a los aficionados definir sus propias reglas y rituales, empoderando a la comunidad para que dicte cómo se celebra el fútbol en todo el mundo.

Eugene Willemsen, consejero delegado, International Beverages en PepsiCo, comentó: "El fútbol siempre ha trascendido lo que sucede en el campo durante los 90 minutos. Vive en conversaciones, rivalidades y tradiciones que unen a los aficionados cada día, a través de comunidades, mercados y generaciones. Pepsi Football Nation celebra esa cultura y las múltiples maneras en que los aficionados viven el juego más allá del partido en sí. Durante décadas, Pepsi ha estado en el corazón del fútbol; ahora, honramos las experiencias compartidas y las "reglas" que unen a los aficionados de todo el mundo.

Pepsi Football Nation celebra la cultura del fútbol dentro y fuera del campo. Los aficionados de todo el mundo pueden ver la película completa en los canales sociales de Pepsi, incluyendo: X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

Comentarios de los jugadores

Mohamed Salah: "Los aficionados son quienes hacen grande al deporte rey, así que tener un mundo donde ellos dictan las reglas es lo más lógico. Me encanta formar parte de la Pepsi Football Nation y celebrar los rituales del fútbol."

Vini Jr.: "Para mí, el fútbol es sinónimo de alegría y expresión, así que unirme al equipo de Pepsi para celebrar la cultura y la pasión de este deporte fue fácil. Me arrepiento de no haberles preguntado a los aficionados antes."

Lauren James: "Siempre he tenido mi propia manera de afrontar los grandes partidos, ya sea jugando o viendo. Así que ver cómo todas estas peculiaridades de la cultura futbolística se unían en una sola campaña fue genial."

Alexia Putellas: "Hay algo especial en la cultura del fútbol que va más allá del terreno de juego. Rituales que comparten jugadores y aficionados. Aproveché la oportunidad de ayudar a Pepsi a poner esas tradiciones en el centro de atención."

Florian Wirtz: "El fútbol es mucho más que un juego. Hay pasión, hay debate, hay tradiciones. Así que fue divertido explicar las reglas que los aficionados siguen a diario."

Notas para los editores

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Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son consumidos por más de mil millones de personas al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2025, PepsiCo generó casi 94 mil millones de dólares en ingresos netos, gracias a una cartera complementaria de bebidas y alimentos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos prácticos, triunfando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visite www.pepsico.com, y siga X (Twitter), Instagram, Facebook, y LinkedIn @PepsiCo.

Lista de créditos:

PEPSI IB

Director de Producción: Kane Phillips

Productor Senior: Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CREATIVE

Director de Producción: Inas Nagy

FILM

SAUVAGE.TV

Director: Ernest Desumbila

Productor ejecutivo: Eva Laffitte

Productor: Isidor Arjona

Post Productor: Yukio Montilla

SOCIAL

SAUVAGE.TV

Director: Pere Sala

Productor ejecutivo: Eva Laffitte

Productor: Pablo Gershuni

Post Productor: Yukio Montilla

DISEÑO DE SONIDO

Immersus

Diseñador de sonido: Alex Nicholls-Lee

FOTOGRAFÍA

Madeleine Penfold Studios

Fotógrafo: Madeleine Penfold

Productor ejecutivo: Rhiannon Reid

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959969/Pepsi_Football_Nation.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959970/Pepsi_Football_Nation_1.jpg

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/5923833/Pepsi_Logo.jpg