펩시®, 글로벌 스타들과 함께 팬이 규칙을 정하는 '펩시 풋볼 네이션' 구축

이 영상은 데이비드 베컴 경(Sir David Beckham)이 팬들에게 플레이북을 건네며, 펩시 풋볼 네이션의 '규칙'을 직접 정해 보라고 제안하는 장면으로 시작된다. 이어 시청자들은 팬들의 논쟁이 지배하는 역동적인 세계로 빠져든다. 지역 명소와 예상치 못한 매치업은 물론, 플로리안 비르츠(Florian Wirtz)의 정교한 스피드 주차 장면과 이를 VAR로 확인하는 심판의 믿기 어려운 표정, 로런 제임스(Lauren James)가 대학 강의실에서 오프사이드 트랩 돌파에 대해 강의하는 모습, 그리고 비니시우스 주니오르(Vini Jr.), 알렉시아 푸테야스(Alexia Putellas), 모하메드 살라(Mohamed Salah)가 등장하는 블록버스터 영화 장면까지 펼쳐진다.

영화 전반에 등장하는 팬들은 펩시의 글로벌 선수 라인업과 함께 펩시 풋볼 네이션의 핵심 규칙들을 공개한다. 규칙 제7조: 미신은 신성하다. 규칙 제33조: '개인기의 왕'은 누구인가? 규칙 제84조: 출근할 때는 승리의 유니폼을 입어야 한다. 규칙 제100조: 모든 것은 경기장에서 결판난다.

영상 공개를 기념해 펩시는 펩시 풋볼 네이션의 규칙 제1조인 '싸커가 아니라 풋볼이다(It's called Football, Not Soccer)'를 실천할 수 있도록 팬들을 지원한다. 팬들은 곧 웹사이트 어디에서든 '싸커(soccer)'라는 단어가 언급될 때마다 자동으로 '풋볼(football)'로 바꿔주는 무료 웹 확장 프로그램을 다운로드할 수 있게 된다. 전 세계 뉴스를 읽을 때나 검색 결과를 스크롤할 때도 팬들은 이 '아름다운 경기'를 언제나 가장 적절한 표현으로 부를 수 있게 된다.

팬들의 논쟁은 채팅방, 팬 페이지, 블로그에서도 이어진다. 펩시는 축구 담론이 가장 빠르게 성장하는 허브인 레딧(Reddit)으로 이 논쟁의 장을 확장한다. 이 활성화 캠페인을 통해 팬들은 자신만의 규칙과 의식을 정의할 수 있고, 커뮤니티는 전 세계적으로 이 경기를 기념하는 방식을 직접 정할 수 있게 된다.

펩시코(PepsiCo)의 유진 빌렘센(Eugene Willemsen) 글로벌 음료 부문 최고경영자(CEO)는 "축구는90분 동안 경기장 위에서 일어나는 일을 넘어 존재해 왔다. 축구는 대화, 라이벌 의식, 그리고 공동체와 시장, 세대를 넘어 팬들을 하나로 묶는 전통 속에 살아 숨 쉰다. 펩시 풋볼 네이션은 경기 자체를 넘어 팬들이 축구를 경험하는 문화와 다양한 방식을 기념한다. 펩시는 수십 년간 축구의 중심에 있었으며, 이제는 전 세계 팬들을 하나로 묶는 공유된 경험과 '규칙'에 경의를 표하고자 한다"고 말했다.

펩시 풋볼 네이션은 경기장 안팎의 축구 문화를 기념한다. 전 세계 팬들은 X(트위터), 인스타그램, 페이스북, 틱톡, 유튜브 등 펩시의 소셜 채널에서 전체 영상을 시청할 수 있다.

선수 코멘트

모하메드 살라: "팬들이야말로 이 아름다운 경기를 위대하게 만드는 존재이기 때문에, 팬들이 규칙을 쓰는 세계라는 설정은 너무나도 잘 어울린다. 펩시 풋볼 네이션의 일원이 되어 축구의 의식과 문화를 함께 기념하게 되어 기쁘다."

비니시우스 주니오르: "내게 축구는 즐거움과 표현의 수단이다. 그래서 경기의 문화와 열정을 기념하는 이번 펩시 팀에 합류하는 건 쉬운 결정이었다. 팬들에게 좀 더 일찍 물어보지 못한 게 아쉬울 따름이다!"

로런 제임스: "큰 경기를 치르거나 볼 때 항상 나만의 방식을 고수했다. 그래서 축구 문화의 이런 독특한 요소들이 하나의 캠페인으로 모인 모습을 보니 정말 좋았다."

알렉시아 푸테야스: "경기장 너머의 축구 문화에는 특별함이 있다. 선수와 팬이 함께 공유하는 의식들이 있다. 펩시가 그런 전통을 전면에 내세우는 데 함께할 기회를 마다할 수 없었다."

플로리안 비르츠: "축구는 단순한 경기 그 이상이다. 축구에는 열정이 있고, 논쟁이 있고, 전통이 있다. 그래서 팬들이 매일같이 살아가는 규칙들을 이야기할 수 있어서 무척 즐거웠다."

편집자 주

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펩시코 소개

펩시코 제품은 전 세계 200개가 넘는 국가와 지역에서 하루 10억 회 이상 소비되고 있다. 펩시코는 레이즈(Lay's), 도리토스(Doritos), 치토스(Cheetos), 게토레이(Gatorade), 펩시콜라(Pepsi-Cola), 마운틴듀(Mountain Dew), 퀘이커(Quaker), 소다스트림(SodaStream) 등을 포함하는 상호 보완적인 음료 및 간편식 포트폴리오에 힘입어 2025년 약 940억 달러의 순매출을 기록했다. 펩시코의 제품 포트폴리오에는 연간 예상 소매 판매액이 각각 10억 달러를 넘는 수많은 상징적인 브랜드를 포함해 다양한 식음료 제품이 포함돼 있다.

펩시코를 이끄는 원동력은 펩플러스(pep+)와 함께 승리함으로써 글로벌 음료 및 편리한 식품 분야의 리더가 되겠다는 당사의 비전이다. 펩플러스는 지속가능성을 비즈니스 전략의 중심에 두고, 펩시코와 당사가 사업을 영위하는 지역 사회를 위해 성장을 주도하고 더 강력하고 회복력 있는 미래를 구축하고자 하는 전략적인 엔드투엔드(end-to-end) 혁신이다. www.pepsico.com을 방문하거나 X(트위터), 인스타그램, 페이스북, 링크드인에서 @PepsiCo를 통해 팔로우하면 자세한 정보를 확인할 수 있다.

제작진 목록(Credit List):

PEPSI IB

제작 총괄: 케인 필립스(Kane Phillips)

수석 프로듀서: 엘레노어 피츠제럴드(Eleanor Fitzgerald)

BIG TIME CREATIVE

프로덕션 리드: 이나스 나기(Inas Nagy)

FILM

SAUVAGE.TV

감독: 어니스트 데숨빌라(Ernest Desumbila)

총괄 프로듀서: 에바 라피테(Eva Laffitte)

프로듀서: 이시도르 아르조나(Isidor Arjona)

포스트 프로듀서: 유키오 몬티야(Yukio Montilla)

SOCIAL

SAUVAGE.TV

감독: 페레 살라(Pere Sala)

총괄 프로듀서: 에바 라피테(Eva Laffitte)

프로듀서: 파블로 게르슈니(Pablo Gershuni)

스트 프로듀서: 유키오 몬티야(Yukio Montilla)

SOUND DESIGN

Immersus

사운드 디자이너: 알렉스 니콜스-리(Alex Nicholls-Lee)

PHOTOGRAPHY

Madeleine Penfold Studios

포토그래퍼: 매들리 펜폴드(Madeleine Penfold)

총괄 프로듀서: 리아논 리드(Rhiannon Reid)

영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2959969/Pepsi_Football_Nation.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2959970/Pepsi_Football_Nation_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2959971/Pepsi_Football_Nation_2.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2959973/Pepsi_Football_Nation_3.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/5923833/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE PepsiCo