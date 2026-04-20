PEPSI® RECRUTE DES STARS MONDIALES POUR CRÉER LA « PEPSI FOOTBALL NATION », OÙ LES FANS DÉFINISSENT LES RÈGLES

Le film s'ouvre sur Sir David Beckham remettant le plan de match aux supporters, les invitant à dicter les « règles » de la Pepsi Football Nation. Les téléspectateurs sont emmenés dans un intense voyage dans un monde où règnent les débats entre supporters : des lieux de rencontre locaux aux affrontements inattendus, Florian Wirtz au parking rapide et précis sous le regard incrédule d'un arbitre qui vérifie sur la VAR, Lauren James donnant un cours à l'université sur la façon de déjouer le piège du hors-jeu, et des blockbusters avec Vini Jr., Alexia Putellas, et Mohamed Salah.

Les supporters dévoilent les « règles » qui sont au cœur de la Pepsi Football Nation, animée par l'équipe mondiale de Pepsi : règle n° 7 : les superstitions sont sacrées, règle n° 33 : qui est le « King of Skill » ? règle n° 84 : vous devez porter votre maillot gagnant au travail, règle n° 100 : tout se règle sur le terrain.

Pour célébrer le film, Pepsi aide les supporters à faire respecter la règle n° 1 de la Pepsi Football Nation : « Ça s'appelle du football, pas du soccer ». Les supporters pourront bientôt télécharger une extension web gratuite qui remplacera automatiquement toute mention du mot « soccer » par le mot « football ». Qu'il s'agisse de lire l'actualité mondiale ou de faire défiler des recherches, les supporters peuvent s'assurer que le « beau jeu » est toujours décrit de la meilleure façon possible.

Le débat entre supporters a également lieu dans les chats, les pages de supporters et les blogs. C'est pourquoi Pepsi a décidé de porter le débat sur Reddit, la plateforme permettant de débattre de football qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Cette activation permettra aux supporters de définir leurs propres règles et rituels, donnant ainsi à la communauté le pouvoir de dicter la manière dont le jeu est célébré dans le monde entier.

Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, a déclaré : « Le football a toujours été au-delà de ce qui se passe sur le terrain pendant les 90 minutes. Il vit dans les conversations, les rivalités et les traditions qui rassemblent les supporters chaque jour, à travers les communautés, les marchés et les générations. La Pepsi Football Nation célèbre cette culture et les nombreuses façons dont les supporters vivent le jeu au-delà du match lui-même. Depuis des décennies, Pepsi est au cœur du jeu. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux expériences partagées et aux " règles " qui unissent les supporters du monde entier ».

La Pepsi Football Nation célèbre la culture du football sur le terrain et en dehors. Les supporters du monde entier peuvent regarder le film dans son intégralité sur les médias sociaux de Pepsi, notamment : X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok, et YouTube.

Citations de joueurs

Mohamed Salah : « Ce sont les fans qui font la grandeur du beau jeu, et il est donc tout à fait normal d'avoir un monde où ce sont eux qui écrivent les règles. J'aime faire partie de la Pepsi Football Nation et célébrer les rituels du football ».

Vini Jr. : « Pour moi, le football est synonyme de joie et d'expression, et il a donc été facile de rejoindre l'équipe Pepsi pour célébrer la culture et la passion du jeu. Je regrette de ne pas avoir demandé plus tôt l'avis des supporters ! »

Lauren James : « J'ai toujours eu ma propre approche des grands matchs, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que spectatrice. C'est pourquoi il a été formidable de voir toutes ces particularités de la culture footballistique réunies dans une seule et même campagne ».

Alexia Putellas : « Il y a quelque chose de spécial dans la culture du football au-delà du terrain. Des rituels partagés par les joueurs et les supporters. J'ai sauté sur l'occasion d'aider Pepsi à mettre ces traditions sur le devant de la scène ».

Florian Wirtz : « Le football est bien plus qu'un jeu. Il y a de la passion, des débats, des traditions. Il a donc été amusant d'énoncer les règles que les supporters suivent au quotidien ».

Notes aux rédacteurs

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À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 94 milliards de dollars de recettes nettes en 2025, grâce à un portefeuille complémentaire de boissons et d'aliments pratiques comprenant Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, y compris de nombreuses marques emblématiques dont les ventes au détail annuelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques en gagnant avec pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise, cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et les communautés où nous sommes actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pepsico.com et sur X (Twitter), Instagram, Facebook, et LinkedIn @PepsiCo.

Liste des crédits :

PEPSI IB

Chef de production : Kane Phillips

Producteur principal : Eleanor Fitzgerald

BIG TIME CREATIVE

Responsable de production : Inas Nagy

FILM

SAUVAGE.TV

Réalisateur : Ernest Desumbila

Producteur exécutif : Eva Laffitte

Producteur : Isidor Arjona

Post-producteur : Yukio Montilla

SOCIAL

SAUVAGE.TV

Réalisateur : Pere Sala

Producteur exécutif : Eva Laffitte

Producteur : Pablo Gershuni

Post-producteur : Yukio Montilla

DESIGN SONORE

Immersus

Designer sonore : Alex Nicholls-Lee

PHOTOGRAPHIE

Madeleine Penfold Studios

Photographe : Madeleine Penfold

Producteur exécutif : Rhiannon Reid

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959970/Pepsi_Football_Nation_1.jpg

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