Phemex atualiza a Central de Recompensas com Pacote de US$ 15.000 e Sistema de Caixa Misteriosa
23 out, 2025, 13:23 GMT
APIA, Samoa, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, a corretora de criptomoedas mais eficiente, lançou hoje uma Central de Recompensas atualizada com até 15.000 USDT em recompensas totais, sistema de caixa misteriosa e missões para traders novos e experientes. A Central de Recompensas atualizada substitui prêmios fixos por caixas misteriosas contendo dinheiro, airdrops de BTC, vouchers de taxas de negociação e cupons de bônus futuros.
A Central de Recompensas atualizada inclui:
Presentes de boas-vindas para recém-chegados — Até 5.000 USDT para verificação KYC, primeiro depósito e primeira negociação
Desafio de negociação de 10.000 — 5.000 USDT em recompensas de futuros mais 5.000 USDT em recompensas à vista
Ganhe incentivos — Cupons de aumento de juros de 7% para novos usuários que concluírem tarefas de staking
"Atualizamos a Central de Recompensas para oferecer aos usuários mais maneiras de ganhar enquanto negociam", disse Federico Variola, CEO da Phemex. "Prêmios maiores, recompensas surpresa e missões para todos — do seu primeiro depósito à negociação avançada. Estamos sempre procurando maneiras de capacitar nossos traders."
Sobre a Phemex
Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas voltada para o usuário, com a confiança de mais de 6 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.
Para mais informações, acesse: https://phemex.com/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802780/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg
