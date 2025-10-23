Phemex upgradet de Rewards Hub met een pakket van $15.000 en een 'mystery box'-systeem

APIA, Samoa, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, de meest efficiënte cryptobeurs, lanceerde vandaag een geüpgradede Rewards Hub met in totaal $15.000 USDT rewards, een 'mystery box'-systeem en missies voor nieuwe en ervaren traders. De geüpgradede Rewards Hub vervangt vaste prijzen door mystery boxes met cash, BTC airdrops, trading fee vouchers en futures bonus coupons.

De geüpgradede Rewards Hub omvat:

Welkomstgeschenken voor nieuwkomers — Tot 5.000 USDT voor KYC-verificatie, eerste storting en eerste transactie
$10.000 Trading Challenge — 5.000 USDT Futures-rewards plus 5.000 USDT Spot-rewards
Verdien incentives — 7% renteverhogende coupons voor nieuwe gebruikers die stakingtaken voltooien

"We hebben de Rewards Hub geüpgraded om gebruikers meer manieren te geven om te verdienen terwijl ze verhandelen," verklaart Federico Variola, CEO van Phemex. "Grotere prijzen, verrassingsrewards en missies voor iedereen — van je eerste storting tot trading voor gevorderden. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze traders meer wind in de zeilen te geven."

Over Phemex

Phemex werd in 2019 opgericht en is een cryptobeurs waar de gebruiker op de eerste plaats komt, die het vertrouwen geniet van meer dan 6 miljoen traders wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copy trading en vermogensbeheerproducten waarbij gebruikerservaring, transparantie en innovatie voorop staan. Met een toekomstgerichte aanpak en een streven naar empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare tools, toegang voor iedereen en evoluerende mogelijkheden voor traders op elk niveau om te groeien en succes te boeken.

Ga voor meer informatie naar: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802638/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg

