Phemex actualiza su centro de recompensas con un paquete de 15.000 dólares y un sistema de caja misteriosa

APIA, Samoa, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, el intercambio de criptomonedas más eficiente, lanzó hoy un Centro de Recompensas mejorado con hasta 15.000 dólares USDT en recompensas totales, un sistema de cajas misteriosas y misiones para traders nuevos y experimentados. El Rewards Hub mejorado reemplaza los premios fijos con cajas misteriosas que contienen efectivo, airdrops de BTC, cupones de comisiones de trading y cupones de bonificación de futuros.

El Centro de Recompensas actualizado incluye:

Regalos de bienvenida para nuevos usuarios: hasta 5.000 USDT por verificación KYC, primer depósito y primera operación

Desafío de Trading de 10.000 dólares: 5.000 USDT en recompensas de Futuros y 5.000 USDT en recompensas de Spot

Ganar incentivos: cupones con un 7% de interés para nuevos usuarios que completen tareas de staking

"Actualizamos el Centro de Recompensas para ofrecer a los usuarios más formas de ganar dinero mientras operan", dijo Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Premios más grandes, recompensas sorpresa y misiones para todos, desde su primer depósito hasta operaciones avanzadas. Siempre buscamos maneras de empoderar a nuestros operadores".

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802638/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg