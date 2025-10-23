Phemex met à niveau son Rewards Hub avec un système de boîtes mystères et de paquets de 15 000 $.

APIA, Samoa, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, le premier prestataire de services liés aux actifs numériques, a lancé aujourd'hui son Rewards Hub mis à niveau proposant jusqu'à 15 000 USDT de récompenses au total, avec un système de boîtes mystères et de missions destinés aux traders novices et expérimentés. La version mise à niveau de Rewards Hub remplace les prix fixes par des boîtes mystères contenant de l'argent, des airdrops crypto BTC, des bons de frais d'échange et des bons-primes pour contrats à terme.

Le Rewards Hub amélioré comprend :

Cadeaux de bienvenue pour les nouveaux arrivants - Jusqu'à 5 000 USDT pour la vérification KYC, le premier dépôt et la première transaction

Défi de trading de 10 000 dollars - 5 000 USDT en Contrats à termes plus 5 000 USDT en récompenses ponctuelles

Incitations au gain - Coupons d'augmentation des intérêts de 7 % pour les nouveaux utilisateurs effectuant des opérations d'immobilisation.

« Nous avons mis à niveau le Rewards Hub pour offrir aux utilisateurs davantage de possibilités de gagner de l'argent dans le cadre de leurs négociations », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Des prix plus importants, des récompenses surprises et des missions pour tous, du premier dépôt au trading avancé. Nous cherchons toujours les moyens de donner plus de pouvoir à nos traders ».

