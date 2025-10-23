Phemex erweitert seinen Rewards Hub mit einem 15.000-US-Dollar-Paket und einem Mystery-Box-System

APIA, Samoa, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, die effizienteste Krypto-Börse, hat heute einen verbesserten Rewards Hub mit Gesamtprämien von bis zu 15.000 USDT, einem Mystery-Box-System und Missionen für neue und erfahrene Trader eingeführt. Der aktualisierte Rewards Hub ersetzt die festen Preise durch Mystery-Boxen, die Bargeld, BTC-Airdrops, Gutscheine für Handelsgebühren und Futures-Bonus-Coupons enthalten.

Der aktualisierte Rewards Hub umfasst:

Begrüßungsgeschenke für Neukunden – Bis zu 5.000 USDT für die KYC-Verifizierung, die erste Einzahlung und den ersten Handel
10.000 US-Dollar Trading Challenge – 5.000 USDT an Futures-Prämien plus 5.000 USDT an Spot-Prämien
Prämien verdienen – 7 % Zinsbonus-Gutscheine für neue Nutzer, die Staking-Aufgaben erfüllen

„Wir haben den Rewards Hub aktualisiert, um den Nutzern mehr Möglichkeiten zu bieten, beim Handel zu verdienen", erklärte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. „Größere Preise, Überraschungsprämien und Missionen für alle – von Ihrer ersten Einzahlung bis zum fortgeschrittenen Handel. Wir sind stets bemüht, unseren Tradern neue Möglichkeiten zu bieten."

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der über 6 Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, bei denen Benutzererfahrung, Transparenz und Innovation im Vordergrund stehen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Engagement für die Stärkung der Nutzer bietet Phemex zuverlässige Tools, inklusiven Zugang und sich ständig weiterentwickelnde Möglichkeiten für Trader aller Erfahrungsstufen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802638/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg

