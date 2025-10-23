Phemex Perbarui "Rewards Hub" dengan Paket Hadiah Senilai $15.000 dan Sistem "Mystery Box"

Newcomer Welcome Gifts — Hingga 5.000 USDT untuk verifikasi KYC, deposit pertama, dan trade pertama

$10.000 Trading Challenge — 5.000 USDT dalam bentuk hadiah Futures, plus 5.000 USDT dalam hadiah Spot

Earn Incentives — Kupon bunga 7% untuk pengguna baru setelah menyelesaikan staking

"Kami memperbarui Rewards Hub agar pengguna memiliki semakin banyak peluang untuk mendapatkan hadiah sambil bertransaksi," ujar Federico Variola , CEO, Phemex. "Hadiah yang lebih besar, kejutan menarik, dan misi untuk semua pengguna — mulai dari deposit pertama hingga trading tingkat lanjut, kami selalu mencari cara untuk memberdayakan trader kami."

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien dan mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari enam juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengalaman pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner dan komitmen pemberdayaan pengguna, Phemex menyediakan berbagai sarana yang dapat diandalkan, akses inklusif, dan kesempatan menarik bagi trader dari segala level kemampuan untuk berkembang dan sukses.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

