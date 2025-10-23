Phemex actualiza su centro de recompensas con un sistema de paquetes y cajas misteriosas de 15.000 dólares

Phemex

23 oct, 2025, 13:13 GMT

APIA, Samoa, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, la criptobolsa más eficiente, presentó hoy un Rewards Hub (centro de recompensas) mejorado con hasta $15.000 USDT en recompensas totales, un sistema de cajas misteriosas y misiones para operadores nuevos y experimentados. El centro de recompensas actualizado reemplaza los premios fijos con cajas misteriosas que contienen efectivo, distribución gratuita de BTC, cupones de comisiones de trading y cupones de bonos de futuros.

El centro de recompensas actualizado incluye:

Phemex actualiza su centro de recompensas con un paquete de 15.000 dólares y un sistema de cajas misteriosas (PRNewsfoto/Phemex)
Regalos de bienvenida para nuevos usuarios: hasta 5.000 USDT por verificación de identidad, primer depósito y primera operación
Desafío de trading de $10.000: 5.000 USDT en recompensas en futuro más 5.000 USDT en recompensas al contado
Incentivos: cupones de aumento de interés del 7 % para nuevos usuarios que completen tareas de staking

"Actualizamos el centro de recompensas para brindar a los usuarios más formas de ganar mientras operan", señaló Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Premios más grandes, recompensas sorpresa y misiones para todos, desde su primer depósito hasta operaciones avanzadas. Siempre buscamos formas de empoderar a nuestros operadores".

Acerca de Phemex

Phemex se fundó en 2019 y es la primera bolsa de criptomonedas en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802781/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg

FUENTE Phemex

