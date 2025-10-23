Phemex улучшает центр вознаграждения пакетом вознаграждений на 15 000 долларов и системой шкатулок с сюрпризом

АПИА, Самоа, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня самая эффективная криптобиржа Phemex запустила обновленный центр вознаграждения с пакетом вознаграждений на общую сумму 15 000 USDT, системой шкатулок с сюрпризом и миссиями для новых и опытных трейдеров. В обновленном центре вознаграждения призы установленного размера заменены на шкатулки с сюрпризом, в которых могут оказаться деньги, аирдропы BTC, ваучеры комиссии за операции и бонусные купоны для фьючерсных сделок.

В обновленном центре вознаграждения предусмотрены:

Phemex Upgrades Rewards Hub with $15,000 Mystery Box System

Приветственные подарки для новичков — до 5000 USDT на выполнение проверки KYC, первый депозит и первую сделку

10 000 долларов на трейдинговые конкурсы — 5000 USDT для вознаграждения в конкурсах по фьючерсным операциям и 5000 USDT для вознаграждения в конкурсах по спотовым операциям

Поощрительный заработок — купоны дополнительных 7 % прибыли для новых пользователей, выполняющих стейкинговые задачи

«Мы обновили центр вознаграждения, чтобы предоставить пользователям дополнительные возможности заработка в результате трейдинга, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Более крупные призы, неожиданные премии и миссии для каждого, от делающих первый депозит до опытных трейдеров. Мы всегда стараемся расширить возможности наших трейдеров».

О криптобирже Phemex

Основанная в 2019 году криптобиржа Phemex заботится в первую очередь о своих пользователях и пользуется доверием более чем 6 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает продукты для спотового трейдинга и операций с деривативами, копирования сделок и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию для пользователей дополнительных возможностей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802638/Phemex_Upgrades_Rewards_Hub_with__15_000_Mystery_Box_System.jpg