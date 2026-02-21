APIA, Samoa, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, corretora de criptomoedas com foco no usuário, anunciou sua integração com o conjunto completo de ações tokenizadas da Ondo Finance. Isso posiciona a plataforma na vanguarda da revolução dos ativos do mundo real (RWA), oferecendo aos seus 10 milhões de usuários globais uma exposição perfeita a uma linha abrangente de 14 ativos tradicionais de primeira linha em um formato tokenizado.

Phemex conclui integração completa do conjunto de ações tokenizadas da Ondo Finance

A oferta expandida abrange uma ampla gama de líderes de mercado, incluindo gigantes da tecnologia como NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) e Amazon (AMZNon), juntamente com instrumentos financeiros fundamentais como o ETF Nasdaq 100 (QQQon) e o ETF SPDR S&P 500 (SPYon). Ao fornecer uma porta de entrada centralizada para esses instrumentos de nível institucional on-chain, a Phemex permite que os traders diversifiquem seus portfólios com a estabilidade das ações globais, mantendo a liquidez e a eficiência do ecossistema de ativos digitais.

Esta iniciativa estratégica ressalta o compromisso da Phemex em acelerar a convergência de Finanças Tradicionais (TradFi) e Web3. Ao trazer ações globais premium para a economia tokenizada, a Phemex fornece aos usuários uma janela unificada entre as classes de ativos, melhorando significativamente a eficiência de capital e a diversificação de portfólio, abrindo caminho para um sistema financeiro global mais transparente, eficiente e integrado.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

FONTE Phemex