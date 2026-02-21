Phemex conclui integração completa do conjunto de ações tokenizadas da Ondo Finance

Notícias fornecidas por

Phemex

21 fev, 2026, 02:34 GMT

APIA, Samoa, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, corretora de criptomoedas com foco no usuário, anunciou sua integração com o conjunto completo de ações tokenizadas da Ondo Finance. Isso posiciona a plataforma na vanguarda da revolução dos ativos do mundo real (RWA), oferecendo aos seus 10 milhões de usuários globais uma exposição perfeita a uma linha abrangente de 14 ativos tradicionais de primeira linha em um formato tokenizado.

Continue Reading
Phemex conclui integração completa do conjunto de ações tokenizadas da Ondo Finance
Phemex conclui integração completa do conjunto de ações tokenizadas da Ondo Finance

A oferta expandida abrange uma ampla gama de líderes de mercado, incluindo gigantes da tecnologia como NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) e Amazon (AMZNon), juntamente com instrumentos financeiros fundamentais como o ETF Nasdaq 100 (QQQon) e o ETF SPDR S&P 500 (SPYon). Ao fornecer uma porta de entrada centralizada para esses instrumentos de nível institucional on-chain, a Phemex permite que os traders diversifiquem seus portfólios com a estabilidade das ações globais, mantendo a liquidez e a eficiência do ecossistema de ativos digitais.

Esta iniciativa estratégica ressalta o compromisso da Phemex em acelerar a convergência de Finanças Tradicionais (TradFi) e Web3. Ao trazer ações globais premium para a economia tokenizada, a Phemex fornece aos usuários uma janela unificada entre as classes de ativos, melhorando significativamente a eficiência de capital e a diversificação de portfólio, abrindo caminho para um sistema financeiro global mais transparente, eficiente e integrado.

Sobre a Phemex
Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917289/Phemex_Completes_Full_Integration_of_Ondo_Finance_Tokenized_Equity_Suite.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5816410/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex

Da mesma fonte

Phemex lança revolução nativa em IA, sinalizando transformação completa com IA

Phemex lança revolução nativa em IA, sinalizando transformação completa com IA

A Phemex, corretora de criptomoedas centrada no usuário, anunciou hoje o lançamento de sua Revolução Nativa em IA, iniciando uma transformação em...
Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão de trading sazonal

Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão de trading sazonal

A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, apresenta a Phemex Astral Trading League (PATL), uma estrutura de competição...
More Releases From This Source

Explorar

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics