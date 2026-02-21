Phemex Mengintegrasikan Seluruh Rangkaian Instrumen Token Saham Ondo Finance

Portofolio produk yang semakin luas ini mencakup berbagai pemimpin pasar, termasuk raksasa teknologi seperti NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon), dan Amazon (AMZNon), serta instrumen keuangan utama seperti Nasdaq 100 ETF (QQQon) dan SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Dengan menyediakan akses terpusat terhadap instrumen berstandar investor institusi yang berbasis on-chain, Phemex membantu trader mendiversifikasi portofolio dengan stabilitas saham global, serta tetap memperoleh likuiditas dan efisiensi dari ekosistem aset digital.

Inisiatif strategis ini menegaskan komitmen Phemex untuk mempercepat konvergensi antara TradFi dan Web3. Dengan menghadirkan saham global bermutu premium ke dalam ekosistem tokenisasi, Phemex menyediakan akses terpadu terhadap berbagai kelas aset sehingga meningkatkan efisiensi modal dan diversifikasi portofolio secara signifikan, serta membuka jalan menuju sistem keuangan global yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

