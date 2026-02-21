Phemex voltooit volledige integratie van het tokenized aandelenaanbod van Ondo Finance

APIA, Samoa, 21 februari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptoplatform dat de gebruiker centraal stelt, heeft de volledige integratie van het tokenized aandelenaanbod van Ondo Finance aangekondigd. Hierbij neemt het platform een leidende positie in binnen de RWA-revolutie (Real-World Asset) en biedt het zijn 10 miljoen wereldwijde gebruikers naadloze toegang tot een uitgebreide selectie van 14 traditionele blue-chipactiva in getokeniseerde vorm.

Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

Het uitgebreide aanbod omvat een breed scala aan marktleiders, waaronder technologiegiganten NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon), en Amazon (AMZNon), naast fundamentele financiële instrumenten, zoals de Nasdaq 100 ETF (QQQon) en de SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Door een centraal toegangspunt te bieden tot deze institutionele, on-chain instrumenten, stelt Phemex handelaren in staat hun portefeuilles te diversifiëren met de stabiliteit van wereldwijde aandelen en tegelijkertijd de liquiditeit en efficiëntie van het ecosysteem van digitale activa te behouden.

Dit strategische initiatief onderstreept de toewijding van Phemex om de convergentie van Traditional Finance (TradFi) en Web3 te versnellen. Door hoogwaardige wereldwijde aandelen in het getokeniseerde ecosysteem te brengen, biedt Phemex gebruikers een geïntegreerd toegangspunt tot alle activaklassen, waardoor de kapitaalefficiëntie en portefeuillediversificatie aanzienlijk worden verbeterd en de weg wordt vrijgemaakt voor een transparanter, efficiënter en geïntegreerder wereldwijd financieel systeem.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruiksvriendelijk cryptoplatform die het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en evoluerende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

