Phemex achève l'intégration complète de la suite de titres tokenisés Ondo Finance

APIA, Samoa, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme d'échange cryptographique axée sur l'utilisateur, a annoncé l'intégration de la gamme complète d'actions tokenisées d'Ondo Finance. Cela positionne la plateforme à l'avant-garde de la révolution des actifs du monde réel (RWA), offrant à ses 10 millions d'utilisateurs mondiaux une exposition harmonieuse à une gamme complète de 14 actifs traditionnels de premier ordre dans un format tokenisé.

Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

L'offre élargie englobe une gamme diversifiée de leaders du marché, dont des géants de la technologie tels que NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) et Amazon (AMZNon), ainsi que des instruments financiers fondamentaux tels que le Nasdaq 100 ETF (QQQon) et le SPDR S&P 500 ETF (SPYon). En fournissant une passerelle centralisée vers ces instruments de qualité institutionnelle, Phemex permet aux traders de diversifier leurs portefeuilles avec la stabilité des actions mondiales tout en maintenant la liquidité et l'efficacité de l'écosystème des actifs numériques.

Cette initiative stratégique souligne l'engagement de Phemex à accélérer la convergence de la finance traditionnelle (TradFi) et du Web3. En introduisant des actions mondiales de premier ordre dans l'économie des jetons, Phemex offre aux utilisateurs une fenêtre unifiée sur les différentes classes d'actifs, ce qui améliore considérablement l'efficacité du capital et la diversification des portefeuilles, ouvrant la voie à un système financier mondial plus transparent, plus efficace et plus intégré.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une bourse d'échange de cryptoactifs centrée sur l'utilisateur, qui bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :https://phemex.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917281/Phemex_Completes_Full_Integration_of_Ondo_Finance_Tokenized_Equity_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg