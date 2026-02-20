Phemex schließt vollständige Integration der tokenisierten Aktien-Suite von Ondo Finance ab

APIA, Samoa, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, hat die Integration der gesamten Palette tokenisierter Aktien von Ondo Finance angekündigt. Damit positioniert sich die Plattform an der Spitze der Real-World-Asset-Revolution (RWA) und bietet ihren 10 Millionen Nutzern weltweit nahtlosen Zugang zu einem umfassenden Angebot von 14 traditionellen Blue-Chip-Anlagen in tokenisierter Form.

Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

Das erweiterte Angebot umfasst eine Vielzahl von Marktführern, darunter Technologiegiganten wie NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) und Amazon (AMZNon), sowie fundamentale Finanzinstrumente wie den Nasdaq 100 ETF (QQQon) und den SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Durch die Bereitstellung eines zentralisierten Zugangs zu diesen institutionellen On-Chain-Instrumenten ermöglicht Phemex Händlern die Diversifizierung ihrer Portfolios mit der Stabilität globaler Aktien unter Beibehaltung der Liquidität und Effizienz des Ökosystems für digitale Vermögenswerte.

Diese strategische Initiative unterstreicht das Engagement von Phemex, die Konvergenz von traditioneller Finanzwirtschaft (TradFi) und Web3 zu beschleunigen. Durch die Einbindung hochwertiger globaler Aktien in die tokenisierte Wirtschaft bietet Phemex seinen Nutzern einen einheitlichen Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, wodurch die Kapitaleffizienz und die Diversifizierung des Portfolios erheblich verbessert werden und der Weg für ein transparenteres, effizienteres und integrierteres globales Finanzsystem geebnet wird.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.

