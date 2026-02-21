APIA, Samoa, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció su integración con la suite completa de acciones tokenizadas de Ondo Finance. Esto posiciona a la plataforma a la vanguardia de la revolución de los activos del mundo real (RWA), ya que ofrece a sus 10 millones de usuarios de todo el mundo una exposición perfecta a una amplia variedad de 14 activos tradicionales de primera categoría en formato tokenizado.

Phemex completa la integración total de la suite de acciones tokenizadas de Ondo Finance

La oferta ampliada abarca una amplia variedad de líderes del mercado, incluidos gigantes tecnológicos como NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) y Amazon (AMZNon), junto con instrumentos financieros fundamentales como el Nasdaq 100 ETF (QQQon) y el SPDR S&P 500 ETF (SPYon). Al proporcionar una puerta de acceso centralizada a estos instrumentos institucionales en cadena, Phemex permite a los operadores diversificar sus carteras con la estabilidad de las acciones mundiales, a la vez que mantiene la liquidez y la eficacia del ecosistema de activos digitales.

Esta iniciativa estratégica destaca el compromiso de Phemex de acelerar la convergencia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y la Web3. Al incorporar acciones mundiales de primera calidad a la economía tokenizada, Phemex brinda a los usuarios una ventana unificada a todas las clases de activos, lo que mejora de forma significativa la eficacia del capital y la diversificación de la cartera, y allana el camino hacia un sistema financiero mundial más transparente, eficaz e integrado.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

