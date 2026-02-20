Phemex hoàn tất tích hợp toàn diện bộ sản phẩm cổ phiếu token hóa của Ondo Finance

APIA, Samoa, ngày 21 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, sàn giao dịch tiền mã hóa lấy người dùng làm trung tâm, đã công bố hoàn tất việc tích hợp toàn diện bộ sản phẩm cổ phiếu được token hóa của Ondo Finance. Động thái này đưa Phemex lên vị thế tiên phong của cuộc cách mạng Tài sản thế giới thực (RWA), cung cấp cho 10 triệu người dùng toàn cầu khả năng tiếp cận liền mạch với một danh mục toàn diện gồm 14 tài sản truyền thống blue-chip dưới dạng token hóa.

Danh mục mở rộng này bao gồm đa dạng các đơn vị dẫn đầu thị trường, trong đó có các ông lớn công nghệ như NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) và Amazon (AMZNon), cùng các công cụ tài chính nền tảng như quỹ ETF Nasdaq 100 (QQQon) và quỹ ETF SPDR S&P 500 (SPYon). Thông qua việc cung cấp một cổng truy cập tập trung vào các công cụ trên chuỗi đạt chuẩn tổ chức, Phemex cho phép nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư với sự ổn định của cổ phiếu toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì tính thanh khoản và hiệu quả của hệ sinh thái tài sản số.

Sáng kiến chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Phemex trong việc đẩy nhanh sự hội tụ giữa Tài chính Truyền thống (TradFi) và Web3. Bằng cách đưa các cổ phiếu toàn cầu cao cấp vào nền kinh tế token hóa, Phemex mang đến cho người dùng một cửa sổ thống nhất giữa các loại tài sản, qua đó nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn và đa dạng hóa danh mục, mở đường cho một hệ thống tài chính toàn cầu minh bạch, hiệu quả và tích hợp hơn.

Giới thiệu về Phemex

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch tiền mã hoá lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay và phái sinh, giao dịch sao chép và quản lý tài sản được thiết kế để ưu tiên trải nghiệm người dùng, tính minh bạch và đổi mới sáng tạo. Với cách tiếp cận tư duy tiến bộ và cam kết trao quyền cho người dùng, Phemex mang đến các công cụ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận toàn diện và cơ hội phát triển liên tục cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để phát triển và thành công.

https://phemex.com/

