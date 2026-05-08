Philadelphia Soccer 2026 abre credenciamento de mídia e registro de fãs para o FIFA Fan Festival™ Philadelphia

A mídia deve se inscrever com antecedência; os fãs precisam se registrar para entrar

FILADÉLFIA, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, organização sem fins lucrativos 501c3 que atua como Comitê Anfitrião Local encarregado de planejar e executar a Copa do Mundo da FIFA™ em parceria com a cidade de Filadélfia, agora está aceitando solicitações de credenciais de mídia para cobertura no local no FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill, no Fairmount Park). Inscrições gratuitas também estão abertas para os fãs participarem do FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

O FIFA Fan Festival™ é a experiência pública oficial dos torcedores da Copa do Mundo FIFA 2026™, oferecendo aos torcedores o melhor lugar fora dos estádios para assistir a partidas ao vivo em uma atmosfera energética cheia de futebol, música, comida, entretenimento e programação cultural. Localizado em Lemon Hill, no East Fairmount Park, o FIFA Fan Festival™ Philadelphia é o único festival da cidade anfitriã dos EUA aberto diariamente durante todo o torneio com entrada gratuita.

O festival transformará mais de um milhão de metros quadrados em um vibrante centro "acolhendo o mundo com um sabor da Filadélfia", onde moradores e visitantes podem se reunir para celebrar o maior evento esportivo do mundo. Ele oferecerá 39 dias de programação que reúne futebol, cultura e o espírito inconfundível da Filadélfia.

Credenciamento de Mídia

O pedido de credencial de mídia está aberto a todos os membros da imprensa, incluindo:

Transmissão, digital, impressa, rádio, podcast

Profissionais de fotografia/vídeo e equipe técnica

Agências de notícias e equipe de mídia

Freelancers (verificação de atribuição pode ser necessária)

O registro de mídia está disponível em PhillyFWC26.com/Credentials. Todas as mídias devem se inscrever com antecedência para receber as credenciais. O Philadelphia Soccer 2026 entrará em contato com todos os candidatos sobre o status de sua acreditação.

Este processo de acreditação abrange a cobertura da mídia no local no FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill em Fairmount Park). Este processo de credenciamento não inclui o acesso aos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026™ no Estádio da Filadélfia. A mídia que busca as credenciais do estádio deve se inscrever diretamente através da FIFA.

O Registro de Fãs do

Philadelphia Soccer 2026 também abriu as inscrições digitais para os torcedores. Embora a entrada geral no FIFA Fan Festival™ seja gratuita, todos os participantes devem se registrar e apresentar um ingresso válido no momento da entrada.

Os fãs agora podem se registrar AQUI.

Observação: o acesso a cada dia é por ordem de chegada e está sujeito à capacidade do local.

Sobre o Philadelphia Soccer 2026 O

Philadelphia Soccer 2026 é o Comitê Anfitrião Local encarregado de planejar e executar a Copa do Mundo da FIFA 26™ em coordenação com a cidade de Filadélfia. Estabelecido na Comunidade da Pensilvânia, é governado por um Conselho de Administração de 14 pessoas que reúne líderes de toda a cidade de Filadélfia e de toda a Comunidade da Pensilvânia. Para obter mais informações, siga-nos nas redes sociais @FWC26Philly.

A Copa do Mundo da FIFA 26™ será o maior evento esportivo de todos os tempos, contará com três países-sede, 16 cidades-sede, 48 equipes e 104 partidas, unindo um continente inteiro para apresentar um novo e importante formato de torneio. Com mais países, cidades, equipes e jogos, a Copa do Mundo da FIFA 26™ será o torneio mais inclusivo de todos os tempos, envolvendo milhões de torcedores em 16 estádios exclusivos e bilhões em todo o mundo. O torneio será realizado em junho e julho de 2026. Para obter as informações mais atualizadas sobre a Copa do Mundo da FIFA 26™, acesse o site da Copa do Mundo da FIFA 26™. Os representantes da mídia que desejarem se manter atualizados sobre tudo o que acontece em 2026 devem se registrar no FIFA Media Hub.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920112/PHILADELPHIA_SOCCER_2026__Logo.jpg

FONTE Philadelphia Soccer 2026