تفتح شركة Philadelphia Soccer 2026 باب اعتماد وسائل الإعلام وتسجيل المشجعين لحضور مهرجان FIFA للمشجعين™ في فيلادلفيا

يجب على وسائل الإعلام التقدّم مسبقًا للحصول على الاعتماد؛ كما يُطلب من المشجعين التسجيل للدخول

فيلادلفيا، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- شركة Philadelphia Soccer 2026، وهي منظمة غير ربحية مسجلة وفق بند 501c3 وتعمل كلجنة محلية مستضيفة مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ كأس العالم FIFA™ بالشراكة مع مدينة فيلادلفيا، تبدأ الآن في استقبال طلبات اعتماد وسائل الإعلام للتغطية الميدانية في مهرجان FIFA للمشجعين™ في فيلادلفيا (في ليمون هيل داخل متنزه فيرمونت بارك). كما فُتح باب التسجيل المجاني أمام المشجعين لحضور مهرجان FIFA للمشجعين™ في فيلادلفيا.

مهرجان FIFA للمشجعين™ هو التجربة الجماهيرية الرسمية العامة لكأس العالم FIFA 2026™، حيث يوفر للمشجعين أفضل مكان خارج الملاعب لمشاهدة المباريات مباشرة وسط أجواء حماسية مليئة بكرة القدم والموسيقى والطعام والترفيه والبرامج الثقافية. يقع مهرجان FIFA للمشجعين™ في ليمون هيل داخل متنزه فيرمونت بارك، ويُعتبر مهرجان المدينة المستضيفة الوحيد في الولايات المتحدة المفتوح يوميًا طوال فترة البطولة مع دخول مجاني للجمهور.

سيحوّل المهرجان أكثر من مليون قدم مربع إلى مركز نابض بالحياة "يرحب بالعالم بالنكهة الفيلادلفية الخاصة"، حيث يمكن للسكان والزوار التجمع للاحتفال بأكبر حدث رياضي في العالم. كما سيقدم 39 يومًا من الفعاليات والبرامج التي تجمع بين كرة القدم والثقافة والروح المميزة لمدينة فيلادلفيا.

اعتماد وسائل الإعلام

باب التقدّم للحصول على الاعتماد الإعلامي مفتوح أمام جميع العاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك:

البث التلفزيوني، والمنصات الرقمية، والصحف المطبوعة، والإذاعة، والبودكاست

المصورون المحترفون وفِرق الفيديو والطواقم التقنية

وكالات الأنباء ووسائل إعلام المنتخبات

الصحفيون المستقلون (قد يُطلب إثبات التكليف الصحفي)

يتوفر التسجيل الإعلامي عبر موقع PhillyFWC26.com/Credentials. يجب على جميع وسائل الإعلام التقدّم مسبقًا للحصول على الاعتماد. ستتواصل شركة Philadelphia Soccer 2026 مع جميع المتقدمين بشأن حالة طلبات اعتمادهم.

تشمل عملية الاعتماد هذه التغطية الإعلامية الميدانية داخل مهرجان FIFA للمشجعين™ في فيلادلفيا (في ليمون هيل داخل متنزه فيرمونت بارك). لا تشمل عملية الاعتماد هذه الوصول إلى مباريات كأس العالم FIFA 2026™ في ملعب فيلادلفيا. يتعين على وسائل الإعلام الراغبة في الحصول على الاعتماد التقدم بطلب مباشرة عبر FIFA.

تسجيل المشجعين

فتحت Philadelphia Soccer 2026 باب التسجيل الرقمي للمشجعين. ورغم أن الدخول العام إلى مهرجان FIFA للمشجعين™ مجاني، فإن جميع الحضور مطالبون بالتسجيل المُسبق وتقديم تذكرة صالحة عند الدخول.

يمكن للمشجعين الآن التسجيل من هنا.

يُرجى الملاحظة: يتم الدخول يوميًا وفق أسبقية الحضور، ويخضع الأمر للسعة الاستيعابية للموقع.

نبذة عن Philadelphia Soccer 2026

شركة Philadelphia Soccer 2026 هي اللجنة المحلية المستضيفة المكلّفة بالتخطيط وتنفيذ فعاليات كأس العالم FIFA 2026™ بالتنسيق مع مدينة فيلادلفيا. تأسست في ولاية كومنولث بنسلفانيا، ويشرف عليها مجلس إدارة يضم 14 عضوًا، ويجمع قادة من مختلف أنحاء مدينة فيلادلفيا وكامل ولاية كومنولث بنسلفانيا. لمزيد من المعلومات، تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @FWC26Philly.

ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ أكبر حدث رياضي على الإطلاق، بمشاركة ثلاث دول مضيفة، و16 مدينة مستضيفة، و48 منتخبًا، و104 مباريات، لتوحّد قارة بأكملها في إطار نظام جديد واستثنائي للبطولة. ومع زيادة عدد الدول والمدن والمنتخبات والمباريات، ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ البطولة الأكثر شمولًا في التاريخ، حيث ستشرك ملايين المشجعين عبر 16 ملعبًا فريدًا ومليارات المتابعين حول العالم. ستُقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو 2026. للاطلاع على أحدث المعلومات حول كأس العالم FIFA 2026™، يُرجى زيارة موقع بطولة كأس العالم FIFA 2026™. بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الراغبين في البقاء على اطلاع بكل ما يتعلق بعام 2026، فيُرجى التسجيل عبر منصة FIFA Media Hub.

