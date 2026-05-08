Philadelphia Soccer 2026 ouvre l'accréditation des médias et l'inscription des fans pour le FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

Les médias doivent s'inscrire à l'avance ; les fans doivent s'inscrire pour entrer.

PHILADELPHIE, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, l'organisation à but non lucratif 501c3 qui sert de comité d'accueil local chargé de la planification et de l'exécution de la Coupe du Monde de la FIFA™ en partenariat avec la ville de Philadelphie, accepte désormais les demandes d'accréditation des médias pour la couverture sur place du FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill dans le Fairmount Park). L'inscription gratuite est également ouverte pour les fans qui souhaitent participer au FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

Le FIFA Fan Festival™ est l'expérience publique officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, offrant aux supporters le meilleur endroit en dehors des stades pour regarder les matches en direct dans une atmosphère énergique remplie de football, de musique, de nourriture, de divertissement et de programmation culturelle. Situé à Lemon Hill dans le parc East Fairmount, le FIFA Fan Festival™ Philadelphia est le seul festival de la ville hôte américaine ouvert tous les jours pendant le tournoi avec une entrée générale gratuite.

Le festival transformera plus d'un million de mètres carrés en un centre dynamique "accueillant le monde avec une saveur de Philadelphie", où les résidents et les visiteurs pourront se rassembler pour célébrer le plus grand événement sportif du monde. Il offrira 39 jours de programmation qui réuniront le football, la culture et l'esprit inimitable de Philadelphie.

Accréditation des médias

La demande d'accréditation des médias est ouverte à tous les membres de la presse, y compris :

Radiodiffusion, numérique, presse, radio, podcast

Professionnels de la photo/vidéo et équipe technique

Agences de presse et médias collectifs

Indépendants (une vérification de l'affectation peut être requise)

Les médias peuvent s'inscrire sur le site PhillyFWC26.com/Credentials. Tous les médias doivent s'inscrire à l'avance pour recevoir leurs accréditations. Philadelphia Soccer 2026 contactera tous les candidats concernant le statut de leur accréditation.

Cette procédure d'accréditation couvre la couverture médiatique sur place lors du FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill dans le parc Fairmount). Ce processus d'accréditation ne pas comprend l'accès aux matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ au stade de Philadelphie. Les médias qui souhaitent obtenir des accréditations pour les stades doivent s'inscrire directement auprès de la FIFA.

Inscription des fans

Philadelphia Soccer 2026 a également ouvert l'inscription numérique pour les fans. L'entrée générale au FIFA Fan Festival™ est gratuite, mais tous les participants doivent s'inscrire et présenter un billet valide à l'entrée.

Les fans peuvent dès à présent s'inscrire sur le site ICI.

A noter : L'accès à chaque journée se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi et en fonction de la capacité d'accueil du site.

À propos de Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 est le Comité d'accueil local chargé de la planification et de l'exécution de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ en coordination avec la ville de Philadelphie. Établie dans le Commonwealth de Pennsylvanie, elle est dirigée par un conseil d'administration de 14 personnes qui réunit des dirigeants de la ville de Philadelphie et de l'ensemble du Commonwealth de Pennsylvanie. Pour plus d'informations, suivez-nous sur les médias sociaux @FWC26Philly.

La Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera le plus grand événement sportif jamais organisé, avec trois pays hôtes, 16 villes hôtes, 48 équipes et 104 matches réunissant tout un continent pour présenter un nouveau format de tournoi. Avec plus de pays, de villes, d'équipes et de matchs, la Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera le tournoi le plus inclusif de tous les temps, engageant des millions de fans à travers 16 stades uniques et des milliards dans le monde entier. Le tournoi aura lieu en juin et juillet 2026. Pour obtenir les dernières informations sur la Coupe du Monde de la FIFA 26™, veuillez consulter le site Internet de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Les représentants des médias qui souhaitent rester informés de tout ce qui concerne 2026 sont priés de s'inscrire via le FIFA Media Hub.

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