Philadelphia Soccer 2026 開放 FIFA Fan Festival™ Philadelphia 傳媒採訪證申請及球迷登記

傳媒須提前申請；球迷須預先登記方可入場

費城2026年5月9日 /美通社/ -- Philadelphia Soccer 2026 為一間 501(c)(3) 非牟利機構，作為本地主辦委員會，負責與費城市政府合作策劃及執行 FIFA World Cup™（ FIFA 世界盃）相關活動。該機構現正接受傳媒申請採訪證，以於 FIFA Fan Festival™ Philadelphia（位於費爾蒙特公園 (Fairmount Park) 的檸檬山 (Lemon Hill)）進行現場採訪。球迷亦可免費登記，參加 FIFA Fan Festival™ Philadelphia。

FIFA Fan Festival™ 為 FIFA World Cup 2026™（2026 年 FIFA 世界盃）官方指定的公眾球迷體驗活動，為球迷提供球場以外觀賞賽事直播的最佳去處，在充滿足球、音樂、美食、娛樂及文化節目的熱烈氣氛中共享盛事。FIFA Fan Festival™ Philadelphia 設於東費爾蒙特公園的檸檬山，是全美唯一於整個賽事期間每日開放，並提供免費入場的主辦城市球迷嘉年華。

屆時，嘉年華將把逾一百萬平方呎空間打造成充滿活力的聚點，以「展現費城風采 (Philly phlavor)，歡迎全球來客」為主題，讓市民與旅客齊聚一堂，共同慶祝這項全球最大型的體育盛事。在為期 39 天的節目中，匯聚足球、文化，以及費城獨有的城市精神。

傳媒採訪證申請

傳媒採訪證申請現已開放予所有傳媒人士，包括：

廣播、數碼媒體、平面媒體、電台及 Podcast

攝影／攝錄專業人員及技術團隊

新聞機構及球隊媒體

自由撰稿人（可能需要提供採訪任務證明）

傳媒可於 PhillyFWC26.com/Credentials 登記。所有傳媒必須提前申請，方可獲發採訪證。Philadelphia Soccer 2026 將就申請狀態聯絡所有申請者。

此採訪證申請程序僅適用於 FIFA Fan Festival™ Philadelphia（位於費爾蒙特公園的檸檬山）的現場傳媒採訪。此採訪證申請程序並不包括進入費城體育場採訪 FIFA World Cup 2026™ 賽事的權限。有意申請球場採訪證的傳媒必須直接透過 FIFA 申請。

球迷登記

Philadelphia Soccer 2026 亦已開放球迷網上登記。儘管 FIFA Fan Festival™ 免費開放，所有參加者仍須預先登記，並於入場時出示有效門票。

球迷現可於此處登記。

請注意：每日入場名額先到先得，並視場地容納人數而定。

關於 Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 為本地主辦委員會，負責與費城市政府協調，策劃及執行 FIFA World Cup 26™ 相關工作。該機構於賓夕法尼亞州成立，由 14 人組成的董事會管治，成員匯聚來自費城市及整個賓夕法尼亞州的各界領袖。如欲了解更多資訊，請於社交媒體關注我們 @FWC26Philly。

FIFA World Cup 26™ 將成為歷來規模最大的體育盛事，匯聚 3 個主辦國、16 個主辦城市、48 支球隊及 104 場比賽，連繫整個大洲，展現嶄新的賽制。隨著參賽國家、城市、球隊及賽事數量增加，FIFA World Cup 26™ 將成為歷來最包容並蓄的賽事，於 16 個特色球場吸引數以百萬計球迷參與，並觸及全球數十億觀眾。賽事將於 2026 年 6 月及 7 月舉行。如欲了解 FIFA World Cup 26™ 的最新資訊，請瀏覽其官方網站。有意掌握 2026 年相關最新資訊的傳媒代表，請透過 FIFA Media Hub 登記。

SOURCE Philadelphia Soccer 2026