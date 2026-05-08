Philadelphia Soccer 2026 otwiera procedurę akredytacji prasowych i rejestracji kibiców w ramach wydarzenia FIFA Fan Festival™ Philadelphia

News provided by

Philadelphia Soccer 2026

May 08, 2026, 10:59 ET

Przedstawiciele mediów muszą złożyć wnioski z wyprzedzeniem; fani muszą się zarejestrować, aby uzyskać wstęp

FILADELFIA, 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, zwolniona z opodatkowania organizacja non-profit pełniąca funkcję Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, którego zadaniem jest planowanie i realizacja wydarzeń w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA World Cup™ przy współpracy z Miastem Filadelfia, przyjmuje już wnioski o wydanie akredytacji dla przedstawicieli mediów relacjonujących FIFA Fan Festival™ Philadelphia na miejscu imprezy (Lemon Hill w Fairmount Park). Otwarta została też bezpłatna rejestracja kibiców, którzy wybiorą się na FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

FIFA Fan Festival™ to oficjalna impreza skierowana do kibiców mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA World Cup 2026™, oferująca im najlepsze miejsca poza stadionami, gdzie mogą obejrzeć mecze w żywiołowej atmosferze wypełnionej piłką, muzyką, jedzeniem, rozrywką i programem wydarzeń kulturalnych. Strefa FIFA Fan Festival™ Philadelphia, zlokalizowana w Lemon Hill na terenie parku East Fairmount Park, gości jedyny festiwal organizowany przez miasta-gospodarzy w USA otwarty nieodpłatnie dla ogółu społeczeństwa codziennie przez cały okres trwania turnieju.

W ramach festiwalu teren o powierzchni przekraczającej ponad milion stóp kwadratowych (ok. 92 903 m2) zamieni się w pełne energii centrum „witające świat smakiem Filadelfii", gdzie mieszkańcy i goście mogą zjednoczyć się wokół największego wydarzenia sportowego. Czeka na nich program wydarzeń wypełniający 39 dni, łączący piłkę nożną, kulturę i unikatowego ducha Filadelfii.

Akredytacje dla przedstawicieli mediów
Procedura składania wniosków o akredytację otwarta jest dla wszystkich przedstawicieli środków przekazu, w tym:

  • telewizji, mediów cyfrowych, prasy, radia i twórców podcastów,
  • zawodowych fotografów/filmowców i członków zespołów technicznych,
  • agencji prasowych i mediów poszczególnych drużyn,
  • freelancerów (organizacja może wymagać weryfikacji zlecenia).

Rejestracja przedstawicieli mediów dostępna jest na stronie PhillyFWC26.com/Credentials. Aby otrzymać akredytację, konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku. Philadelphia Soccer 2026 skontaktuje się ze wszystkimi wnioskodawcami w sprawie statusu akredytacji.

Procedura akredytacji obejmuje relacje na miejscu podczas FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill w Fairmount Park). Niniejsza procedura akredytacyjna nie obejmuje wstępu na mecze FIFA World Cup 2026™ rozgrywane na stadionie Philadelphia Stadium. Przedstawiciele mediów ubiegający się o akredytację stadionową musza zwrócić się bezpośrednio do FIFA.

Rejestracja kibiców
Philadelphia Soccer 2026 udostępniła również cyfrową rejestrację dla kibiców. Podczas gdy ogólny wstęp na FIFA Fan Festival™ jest bezpłatny, wszyscy uczestnicy muszą się zarejestrować i okazać ważny bilet przy wejściu.

Kibice mogą już rejestrować się TUTAJ.

Ważne: każdego dnia wstęp odbywa się według kolejności przybycia i uzależniony jest od liczby dostępnych miejsc.

Philadelphia Soccer 2026
Philadelphia Soccer 2026 pełni funkcję Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, którego zadaniem jest planowanie i realizacja działań w ramach mistrzostw FIFA World Cup 26™ w ramach współpracy z Miastem Filadelfia. Założona w Stanie Pensylwania organizacja zarządzana jest przez 14-osobową Radę Dyrektorów, w skład której wchodzą liderzy Miasta Filadelfia i Stanu Pensylwania. Szczegółowe informacje publikowane są w mediach społecznościowych (@FWC26Philly).

Mistrzostwa świata w piłce nożnej FIFA World Cup 26™ będą największym wydarzeniem sportowym w historii, rozgrywanym w trzech państwach-gospodarzach, 16 miastach, z udziałem 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze, jednocząc cały kontynent i prezentując nowy epokowy format turnieju. Dzięki większej liczbie krajów, miast, drużyn i meczów, mistrzostwa FIFA World Cup 26™ staną się najbardziej inkluzywnym turniejem w historii, angażując miliony kibiców na 16 jedynych w swoim rodzaju stadionach i miliardy przed telewizorami na całym świecie. Mistrzostwa świata odbędą się w czerwcu i lipcu 2026 r. Najnowsze informacje na temat mistrzostw FIFA World Cup 26™ znajdują się na stronie internetowej imprezy. Przedstawiciele świata mediów, którzy chcą być na bieżąco z informacjami na temat Mundialu 2026, mogą rejestrować się za pośrednictwem zakładki Centrum Medialnego FIFA (FIFA Media Hub).

