필라델피아 사커 2026, FIFA 팬 페스티벌™ 필라델피아 미디어 취재 등록 및 팬 사전 등록 개시

미디어는 사전 신청 필수… 팬은 입장 위해 등록해야

필라델피아, 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- 필라델피아시와 협력해 FIFA 월드컵™ 개최를 기획하고 운영하는 비영리단체 필라델피아 사커 2026(Philadelphia Soccer 2026)이 FIFA 팬 페스티벌™ 필라델피아(FIFA Fan Festival™ Philadelphia)(페어마운트 파크 내 레몬 힐) 현장 취재를 위한 미디어 출입 신청 접수를 시작했다. 또한 팬들을 위한 FIFA 팬 페스티벌™ 필라델피아 무료 입장 등록도 함께 개시됐다.

FIFA 팬 페스티벌™은 FIFA 월드컵 2026™의 공식 공개 팬 체험 행사로, 팬들이 경기장 밖에서도 생중계를 관람하며 축구, 음악, 음식, 엔터테인먼트 및 문화 프로그램이 어우러진 활기찬 분위기를 즐길 수 있는 공간이다. 이스트 페어마운트 공원(East Fairmount Park)의 레몬 힐에 위치한 FIFA 팬 페스티벌™ 필라델피아는 미국 개최 도시 중 유일하게 대회 기간 내내 매일 운영되며 무료 일반 입장이 가능한 축제다.

이번 페스티벌은 100만 제곱피트가 넘는 공간을 '필라델피아(philly)만의 풍미(phlavor)로 전 세계를 환영하는' 활기찬 허브로 탈바꿈시켜, 지역 주민과 방문객이 세계 최대 스포츠 행사를 함께 축하할 수 있도록 할 예정이다. 또한 축구와 문화, 그리고 필라델피아 특유의 정신을 결합한 39일간의 프로그램을 선보인다.

미디어 등록

미디어 출입 신청은 다음을 포함한 모든 언론 관계자를 대상으로 진행된다.

방송, 디지털, 인쇄, 라디오, 팟캐스트

사진/영상 전문가 및 기술 인력

뉴스 통신사 및 팀 미디어

프리랜서(배정 확인 서류 제출이 요구될 수 있음)

미디어 등록은 PhillyFWC26.com/Credentials에서 가능하다. 모든 미디어 관계자는 출입증 발급을 위해 반드시 사전 신청해야 한다. 필라델피아 사커 2026은 모든 신청자에게 승인 상태를 개별 통보할 예정이다.

이번 출입 신청 절차는 FIFA 팬 페스티벌™ 필라델피아(페어마운트 공원 내 레몬 힐) 현장 취재에 한해 적용된다. 필라델피아 스타디움(Philadelphia Stadium)에서 열리는 FIFA 월드컵 2026™ 경기 취재 권한은 포함되지 않으며, 경기장 출입증이 필요한 미디어는 FIFA를 통해 반드시 별도로 신청해야 한다.

팬 등록

필라델피아 사커 2026은 팬들을 위한 디지털 등록도 시작했다. FIFA 팬 페스티벌™ 일반 입장은 무료지만, 모든 방문객은 사전 등록 후 유효한 입장권을 제시해야 입장할 수 있다.

팬들은 여기에서 바로 등록 가능하다.

참고: 매일 입장은 선착순으로 운영되며, 행사장 수용 인원 상황에 따라 제한될 수 있다.

필라델피아 사커 2026 소개

필라델피아 사커 2026은 필라델피아시와 협력해 FIFA 월드컵 26™ 개최를 기획하고 운영하는 지역 조직위원회(Local Host Committee)다. 펜실베이니아주에서 설립됐으며, 필라델피아시와 펜실베이니아주 전역의 리더들로 구성된 14인 이사회가 운영을 맡고 있다. 자세한 정보는 소셜미디어 계정 @FWC26Philly를 통해 확인할 수 있다.

FIFA 월드컵 26™은 3개 개최국, 16개 개최 도시, 48개 팀, 104개 경기로 구성되는 역대 최대 규모의 스포츠 이벤트다. 이번 대회는 새로운 토너먼트 형식을 통해 대륙 전체를 하나로 연결할 예정이다. 더 많은 국가, 도시, 팀, 경기가 참여하는 만큼 FIFA 월드컵 26™은 역대 가장 포용적인 대회가 될 전망이며, 16개 경기장에서 수백만 명의 팬과 전 세계 수십억 명의 시청자를 연결하게 된다. 대회는 2026년 6월과 7월 개최된다. 최신 FIFA 월드컵 26™ 관련 정보는 FIFA 월드컵 26™ 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다. 또한 2026년 대회 관련 최신 정보를 받고자 하는 미디어 관계자는 FIFA 미디어 허브(FIFA Media Hub)를 통해 등록할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2920112/PHILADELPHIA_SOCCER_2026__Logo.jpg

SOURCE Philadelphia Soccer 2026