Philadelphia Soccer 2026 открывает аккредитацию СМИ и регистрацию болельщиков на фестиваль FIFA Fan Festival™ Philadelphia

Средства массовой информации должны подать заявку заранее; болельщики должны зарегистрироваться для входа

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 8 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, некоммерческая организация 501c3, которая выступает в качестве местного принимающего комитета, отвечающего за планирование и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA™ в партнерстве с городом Филадельфия, в настоящее время принимает заявки от СМИ на участие в фестивале FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Лемон-Хилл в Фэрмаунт-Парке). Бесплатная регистрация также открыта для болельщиков FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

FIFA Fan Festival™ — это официальный публичный фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу-2026 FIFA™, предлагающий болельщикам лучшее место за пределами стадионов для просмотра матчей в прямом эфире в энергичной атмосфере, наполненной футболом, музыкой, едой, развлечениями и культурными программами. Фестиваль FIFA Fan Festival™ Philadelphia, расположенный в Лемон-Хилл в восточном Фэрмаунт-Парке, является единственным в США городским фестивалем, открытым ежедневно на протяжении всего турнира с бесплатным общим входом.

Фестиваль превратит более миллиона квадратных футов в яркий центр, «приветствующий мир с филадельфийским вкусом», где жители и гости могут собраться, чтобы отпраздновать крупнейшее в мире спортивное событие. Он предложит 39-днеdye. программу, объединяющую футбол, культуру и узнаваемый дух Филадельфии.

Аккредитация СМИ

Заявка на аккредитацию СМИ открыта для всех представителей прессы, в том числе:

Трансляция, цифровая, печатная продукция, радио, подкасты

Профессионалы фото/видео и техническая команда

Информационные агентства и командные СМИ

Фрилансеры (может потребоваться проверка назначения)

Регистрация СМИ доступна по адресу PhillyFWC26.com/Credentials. Все средства массовой информации должны подать заявку заранее, чтобы получить учетные данные. Philadelphia Soccer 2026 свяжется со всеми заявителями относительно статуса их аккредитации.

Этот процесс аккредитации охватывает освещение в СМИ на FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Лемон-Хилл в Фэрмаунт-Парке). Этот процесс аккредитации не включает в себя доступ к матчам Чемпионата мира по футболу-2026 FIFA™ на стадионе Филадельфии. Учетные данные для СМИ, ищущих стадион, должны подаваться непосредственно через FIFA.

Регистрация болельщиков

Philadelphia Soccer 2026 также открывает цифровую регистрацию для болельщиков. Хотя общий вход на FIFA Fan Festival™ бесплатный, все участники должны зарегистрироваться и предъявить действительный билет при входе.

Теперь болельщики могут зарегистрироваться.

Обратите внимание: доступ каждый день происходит в порядке живой очереди и зависит от наличия мест.

О Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 — это местный принимающий комитет, которому поручено планировать и проводить Чемпионат мира по футболу-2026 FIFA™ по согласованию с администрацией Филадельфии. Основанная в штате Пенсильвания, организация управляется советом директоров из 14 человек, который собирает лидеров со всего города Филадельфия и всего штата Пенсильвания. Для получения дополнительной информации следите за нами в социальных сетях @FWC26Philly.

Чемпионат мира по футболу-2026 FIFA™ станет крупнейшим спортивным событием в истории: три страны-организатора, 16 городов-организаторов, 48 команд и 104 матча объединят весь континент, чтобы продемонстрировать новый формат турнира. Чемпионат мира по футболу-2026 FIFA™ с большим количеством стран, городов, команд и игр станет самым инклюзивным турниром за всю историю, привлекая миллионы болельщиков на 16 уникальных стадионах и миллиарды по всему миру. Турнир состоится в июне-июле 2026 года. Для получения новейшей информации о Чемпионате мира по футболу-2026 FIFA™ посетите сайт Чемпионата мира по футболу-2026 FIFA™. Представители СМИ, желающие быть в курсе всех событий 2026 года, зарегистрируйтесь через медиа-хаб FIFA.

