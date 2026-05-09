Philadelphia Soccer 2026 Membuka Pendaftaran Kredensial Media dan Penggemar Untuk FIFA Fan Festival™ Philadelphia

Media Harus Mendaftar Terlebih Dahulu; Penggemar Wajib Mendaftar untuk Masuk

PHILADELPHIA, 9 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026 adalah organisasi nirlaba 501c3 dan merupakan Komite Tuan Rumah Lokal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan FIFA World Cup™ dalam kemitraan dengan Kota Philadelphia. Philadelphia Soccer 2026 membuka pendaftaran kredensial media untuk melakukan liputan langsung di FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill di Fairmount Park). Pendaftaran gratis juga terbuka bagi penggemar untuk menonton FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

FIFA Fan Festival™ adalah pengalaman resmi bagi publik dan penggemar di ajang FIFA World Cup 2026™, yang menyediakan tempat terbaik di luar stadion untuk menonton pertandingan secara langsung dalam suasana yang sangat energik dan dimeriahkan oleh berbagai hiburan seperti sepak bola, musik, makanan, hiburan, dan program budaya. Berlokasi di Lemon Hill di East Fairmount Park, FIFA Fan Festival™ Philadelphia adalah satu-satunya festival di kota tuan rumah A.S. yang dibuka setiap hari di sepanjang turnamen dengan tiket masuk umum gratis.

Festival ini akan menyulap area seluas lebih dari satu juta kaki persegi menjadi pusat aktivitas yang hidup, "menyambut dunia dengan sentuhan khas Philly," di mana warga dan pengunjung dapat berkumpul untuk merayakan ajang olahraga terbesar di dunia. Acara ini juga menawarkan program selama 39 hari yang menyatukan sepak bola, budaya, dan semangat khas Philadelphia.

Akreditasi Media

Pendaftaran kredensial media terbuka bagi semua anggota pers, termasuk:

Penyiaran, media digital, media cetak, radio, podcast

Profesional foto/video dan kru teknik

Kantor berita dan tim media

Pekerja lepas (verifikasi penugasan mungkin diperlukan)

Pendaftaran media di PhillyFWC26.com/Credentials. Semua media harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kredensial. Philadelphia Soccer 2026 akan menghubungi semua pendaftar mengenai status akreditasi mereka.

Proses akreditasi mencakup liputan media di lokasi di FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill di Fairmount Park). Proses akreditasi tidak termasuk akses ke pertandingan FIFA World Cup 2026™ di Philadelphia Stadium. Media yang ingin mendapatkan kredensial stadion harus mendaftar langsung melalui FIFA.

Pendaftaran Penggemar

Philadelphia Soccer 2026 juga membuka pendaftaran online bagi penggemar. Meskipun tiket masuk umum ke FIFA Fan Festival™ gratis, semua pengunjung harus mendaftar dan menunjukkan tiket yang berlaku ketika masuk.

Penggemar dapat mendaftar DI SINI.

Harap perhatikan: Akses setiap hari diberikan berdasarkan urutan kedatangan dan tergantung pada kapasitas tempat acara.

Tentang Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 adalah Komite Tuan Rumah Lokal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan FIFA World Cup 26™ melalui koordinasi dengan Kota Philadelphia. Didirikan di Commonwealth of Pennsylvania, Philadelphia Soccer 2026 dikelola oleh Dewan Direksi beranggotakan 14 orang yang terdiri dari pemimpin dari seluruh Kota Philadelphia dan seluruh Commonwealth of Pennsylvania. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti kami di media sosial @FWC26Philly.

FIFA World Cup 26™ akan menjadi acara olahraga terbesar yang melibatkan tiga Negara Tuan Rumah, 16 Kota Tuan Rumah, 48 tim, dan 104 pertandingan yang menyatukan seluruh benua untuk menampilkan turnamen baru yang penting. Dengan lebih banyak negara, kota, tim, dan pertandingan, FIFA World Cup 26™ akan menjadi pertandingan paling inklusif yang melibatkan jutaan penggemar di 16 stadion yang unik dan miliaran penduduk dunia. Turnamen ini akan berlangsung pada bulan Juni sampai Juli 2026. Untuk informasi terbaru mengenai FIFA World Cup 26™, harap kunjungi situs web FIFA World Cup 26™. Untuk perwakilan media yang ingin mendapatkan informasi terbaru tentang semua hal terkait 2026, harap mendaftar di FIFA Media Hub.

