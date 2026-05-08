Philadelphia Soccer 2026 abre la acreditación de medios y el registro de fanáticos para el FIFA Fan Festival™ Philadelphia

Los medios deben postularse con anticipación; los fanáticos deben registrarse para participar

FILADELFIA, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, la organización sin fines de lucro 501c3 que sirve como el Comité Anfitrión Local encargado de planificar y ejecutar la Copa Mundial de la FIFA™ en asociación con la Ciudad de Filadelfia, ahora está aceptando solicitudes de credenciales de medios para la cobertura in situ en el FIFA Fan Festival™ de Filadelfia (Lemon Hill en Fairmount Park). La inscripción gratuita también está abierta para que los fanáticos asistan al FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

FIFA Fan Festival™ es la experiencia oficial para los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que ofrece a los aficionados el mejor lugar fuera de los estadios para ver partidos en vivo en un ambiente enérgico lleno de fútbol, música, comida, entretenimiento y programación cultural. Ubicado en Lemon Hill en East Fairmount Park, FIFA Fan Festival™ Philadelphia es el único festival de la ciudad anfitriona de EE. UU. abierto todos los días durante todo el torneo con entrada general gratuita.

El festival transformará más de un millón de pies cuadrados en un vibrante centro "dando la bienvenida al mundo con un sabor de Filadelfia", donde los residentes y visitantes pueden reunirse para celebrar el evento deportivo más grande del mundo. Ofrecerá 39 días de programación que reúne fútbol, cultura y el inconfundible espíritu de Filadelfia.

Acreditación de medios

La solicitud de credenciales de medios está abierta para todos los miembros de la prensa, incluidos:

Difusión, digital, impresa, radio, podcast

Profesionales de la fotografía/video y equipo técnico

Agencias de noticias y medios de comunicación del equipo

Autónomos (puede ser necesaria la verificación de la asignación)

El registro de medios está disponible en PhillyFWC26.com/Credentials. Todos los medios deben presentar una solicitud por adelantado para recibir las credenciales. Philadelphia Soccer 2026 se comunicará con todos los solicitantes con respecto al estado de su acreditación.

Este proceso de acreditación cubre la cobertura mediática in situ en el FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill en Fairmount Park). Este proceso de acreditación no incluye el acceso a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Filadelfia. Los medios que busquen credenciales de estadio deben solicitarlas directamente a través de la FIFA.

Fan Registration

Philadelphia Soccer 2026 también abrió el registro digital para los fanáticos. Si bien la admisión general al FIFA Fan Festival™ es gratuita, todos los asistentes deben registrarse y presentar un boleto válido al ingresar.

Los aficionados ya pueden registrarse AQUÍ.

Nota: el acceso cada día se realiza por orden de llegada, por orden de llegada y está sujeto a la capacidad del recinto.

Acerca de Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 es el Comité Anfitrión Local encargado de planificar y ejecutar la Copa Mundial de la FIFA 26™ en coordinación con la Ciudad de Filadelfia. Establecida en la Mancomunidad de Pensilvania, está gobernada por una Junta Directiva de 14 personas que reúne a líderes de toda la Ciudad de Filadelfia y de toda la Mancomunidad de Pensilvania. Para más información, síganos en las redes sociales @FWC26Philly.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será el evento deportivo más grande de la historia, con tres países anfitriones, 16 ciudades anfitrionas, 48 equipos y 104 partidos que unirán a todo un continente para mostrar un nuevo y trascendental formato del torneo. Con más países, ciudades, equipos y partidos, la Copa Mundial de la FIFA 26™ será el torneo más inclusivo de la historia, en el que participarán millones de aficionados en 16 estadios únicos y miles de millones de personas en todo el mundo. El torneo se llevará a cabo entre junio y julio de 2026. Para obtener la información más reciente sobre la Copa Mundial de la FIFA 26™, visite el sitio web de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Los representantes de los medios que deseen mantenerse al día con todo lo relacionado con 2026 pueden registrarse a través del FIFA Media Hub.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920112/PHILADELPHIA_SOCCER_2026__Logo.jpg

FUENTE Philadelphia Soccer 2026