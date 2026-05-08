Philadelphia Soccer 2026 Chính Thức Mở Cổng Đăng Ký Thẻ Tác Nghiệp Báo Chí và Đăng Ký Tham Dự cho Người Hâm Mộ tại Lễ Hội Người Hâm Mộ FIFA™ Philadelphia

Đại Diện Truyền Thông Bắt Buộc Phải Đăng Ký Trước; Người Hâm Mộ Cần Đăng Ký để được Vào Cửa

PHILADELPHIA, ngày 8 tháng Năm năm 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, tổ chức phi lợi nhuận 501c3 đóng vai trò là Ủy Ban Chủ Nhà Địa Phương chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức FIFA World Cup™ cùng với Thành Phố Philadelphia, hiện đã tiếp nhận đơn đăng ký thẻ tác nghiệp của các đơn vị truyền thông để đưa tin trực tiếp tại lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill ở Công viên Fairmount). Người hâm mộ cũng có thể đăng ký miễn phí để tham dự FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

FIFA Fan Festival™ là sự kiện trải nghiệm công cộng chính thức dành cho người hâm mộ của FIFA World Cup 2026™. Đây là điểm đến lý tưởng nhất ngoài sân vận động để người hâm mộ xem trực tiếp các trận đấu trong bầu không khí sôi động, hòa quyện của bóng đá, âm nhạc, ẩm thực, giải trí và các chương trình văn hóa đặc sắc. Tọa lạc tại Lemon Hill trong công viên East Fairmount, FIFA Fan Festival™ Philadelphia là lễ hội duy nhất tại thành phố đăng cai của Hoa Kỳ mở cửa hàng ngày trong suốt giải đấu và miễn phí vé vào cửa.

Lễ hội sẽ biến hơn 90.000 mét vuông thành một trung tâm sôi động "chào đón thế giới bằng hương vị đặc trưng của Philadelphia", nơi người dân địa phương và du khách có thể tụ tập để ăn mừng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Chương trình sẽ kéo dài 39 ngày, kết hợp các hoạt động đa dạng từ bóng đá, văn hóa đến tinh thần đặc trưng không thể nhầm lẫn của Philadelphia.

Cấp Thẻ Tác nghiệp Truyền Thông

Cổng đăng ký thẻ tác nghiệp báo chí chào đón tất cả đại diện các cơ quan thông tấn và báo chí, bao gồm:

Phát sóng truyền hình, kỹ thuật số, báo điện tử, báo in, radio, podcast

Đội ngũ nhiếp ảnh/quay phim chuyên nghiệp và kỹ thuật viên

Các hãng tin và đơn vị truyền thông của các đội tuyển

Người làm việc tự do (có thể cần xác minh nhiệm vụ)

Các đại diện truyền thông vui lòng đăng ký tác nghiệp tại PhillyFWC26.com/Credentials. Tất cả đại diện truyền thông phải đăng ký trước để được xét duyệt và nhận thẻ. Philadelphia Soccer 2026 sẽ liên hệ trực tiếp với các đơn vị/cá nhân đăng ký để thông báo về tình trạng xét duyệt hồ sơ.

Quy trình xét duyệt này áp dụng cho việc tác nghiệp trực tiếp của giới truyền thông tại FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill ở Fairmount Park). Quy trình này không bao gồm quyền vào tác nghiệp tại các trận đấu FIFA World Cup 2026™ diễn ra trên Sân Vận Động Philadelphia. Các đơn vị truyền thông muốn đăng ký thẻ vào sân vận động phải nộp đơn trực tiếp thông qua FIFA.

Đăng Ký Người Hâm Mộ

Philadelphia Soccer 2026 cũng đã mở cổng đăng ký trực tuyến cho người hâm mộ. Mặc dù vé vào cửa FIFA Fan Festival™ là miễn phí, nhưng tất cả người tham dự đều bắt buộc phải đăng ký trước và xuất trình vé hợp lệ khi vào cổng.

Người hâm mộ hiện có thể đăng ký TẠI ĐÂY.

Xin lưu ý: Việc vào cửa mỗi ngày sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên người đến trước và tùy thuộc vào sức chứa của địa điểm.

Giới thiệu về Philadelphia Soccer 2026

Philadelphia Soccer 2026 là Ủy Ban Chủ Nhà Địa Phương chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức FIFA World Cup 26™ phối hợp với Thành Phố Philadelphia. Được thành lập tại Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania, tổ chức này được điều hành bởi Hội Đồng Quản Trị gồm 14 thành viên, bao gồm các nhà lãnh đạo từ khắp Thành Phố Philadelphia và toàn bộ Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @FWC26Philly.

FIFA World Cup 26™ sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất từ trước đến nay. Với sự góp mặt của 3 quốc gia đồng chủ nhà, 16 thành phố đăng cai, 48 đội tuyển và 104 trận đấu, giải đấu sẽ quy tụ toàn bộ một châu lục để giới thiệu một thể thức thi đấu mới mang tính bước ngoặt. Mở rộng quy mô với nhiều quốc gia, thành phố, đội tuyển và trận đấu hơn, FIFA World Cup 26™ sẽ là giải đấu toàn diện nhất từ trước đến nay, thu hút hàng triệu người hâm mộ tại 16 sân vận động và hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng Sáu và tháng Bảy năm 2026. Để biết thông tin mới nhất về FIFA World Cup 26™, vui lòng truy cập trang web của FIFA World Cup 26™. Đối với các đại diện truyền thông muốn cập nhật mọi thông tin liên quan đến FIFA World Cup 26™, vui lòng đăng ký qua FIFA Media Hub.

