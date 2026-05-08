Philadelphia Soccer 2026 otvára akreditácie médií a registráciu fanúšikov na festival fanúšikov FIFA Fan Festival™ vo Philadelphii
May 08, 2026, 20:44 ET
Médiá sa musia prihlásiť vopred; fanúšikovia sa musia zaregistrovať na vstup
PHILADELPHIA, 9. mája 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026, nezisková organizácia typu 501c3, ktorá slúži ako miestny hostiteľský výbor poverený plánovaním a realizáciou Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup™ v spolupráci s mestom Philadelphia, teraz prijíma žiadosti o akreditácie médií pre spravodajstvo na mieste konania festivalu fanúšikov FIFA Fan Festival™ vo Philadelphii (Lemon Hill vo Fairmount Parku). Bezplatná registrácia je otvorená aj pre fanúšikov na festival fanúšikov FIFA Fan Festival™ vo Philadelphii.
Festival fanúšikov FIFA Fan Festival™ je oficiálny verejný program pre fanúšikov Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™, ktorý fanúšikom ponúka to najlepšie miesto mimo štadiónov na sledovanie zápasov naživo v energickej atmosfére plnej futbalu, hudby, jedla, zábavy a kultúrneho programu. Festival fanúšikov FIFA Fan Festival™ vo Philadelphii, ktorý sa koná v Lemon Hill v East Fairmount Parku, je jediným americkým hostiteľským festivalom v meste, ktorý je otvorený denne počas celého turnaja a má vstup zdarma.
Festival premení viac ako milión štvorcových stôp na pulzujúce centrum „vítajúce svet s chuťou Philladelphie", kde sa obyvatelia a návštevníci môžu zhromaždiť, aby oslávili najväčšiu športovú udalosť na svete. Ponúkne 39 dní programu, ktorý spojí futbal, kultúru a nezameniteľného ducha Philadelphie.
Akreditácia médií
Žiadosť o akreditáciu médií je otvorená pre všetkých zástupcov tlače vrátane:
- televízneho a rozhlasového vysielania, digitálnych médií, tlače, rádia, podcastov;
- profesionálov v oblasti fotografie/videa a technických tímov;
- tlačových agentúr a médií športových tímov;
- nezávislých novinárov (môže byť potrebné overenie poverenia).
Registrácia pre médiá je k dispozícii na stránke PhillyFWC26.com/Credentials. Všetky médiá musia o získanie akreditácie požiadať vopred. Philadelphia Soccer 2026 bude kontaktovať všetkých žiadateľov ohľadom stavu ich akreditácie.
Tento akreditačný proces sa vzťahuje na mediálne pokrytie na mieste konania festivalu fanúšikov FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill vo Fairmount Parku). Tento akreditačný proces nezahŕňa prístup na zápasy Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ na štadióne vo Philadelphii. Médiá, ktoré chcú získať akreditácie na štadióne, musia požiadať priamo prostredníctvom FIFA.
Registrácia fanúšikov
Philadelphia Soccer 2026 spustila aj digitálnu registráciu pre fanúšikov. Hoci je vstup na festival fanúšikov FIFA Fan Festival™ bezplatný, všetci účastníci sa musia zaregistrovať a pri vstupe predložiť platnú vstupenku.
Fanúšikovia sa teraz môžu registrovať TU.
Upozornenie: vstup sa riadi systémom „kto prv príde, ten prv berie" a závisí od kapacity miesta konania.
O Philadelphia Soccer 2026
Philadelphia Soccer 2026 je miestny hostiteľský výbor poverený plánovaním a realizáciou Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 26™ v koordinácii s mestom Philadelphia. Spoločnosť bola založená v Pensylvánii a riadi ju 14-členná správna rada, ktorá zvoláva vedúcich pracovníkov z mesta Philadelphia a celého štátu Pennsylvania. Pre viac informácií nás sledujte na sociálnych sieťach @FWC26Philly.
Majstrovstvá sveta FIFA 26™ budú najväčšou športovou udalosťou vôbec s tromi hostiteľskými krajinami, 16 hostiteľskými mestami, 48 tímami a 104 zápasmi, ktoré spoja celý kontinent, aby predviedli významný nový formát turnaja. Vďaka väčšiemu počtu krajín, miest, tímov a zápasov budú Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup 26™ najinkluzívnejším turnajom vôbec, ktorý spojí milióny fanúšikov na 16 jedinečných štadiónoch a miliardy ľudí na celom svete. Turnaj sa uskutoční v júni a júli 2026. Najnovšie informácie o Majstrovstvách sveta FIFA World Cup 26™ nájdete na webovej stránke FIFA World Cup 26™. Zástupcovia médií, ktorí chcú byť informovaní o všetkých aktuálnych udalostiach v roku 2026, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom centra FIFA Media Hub.
