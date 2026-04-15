Projetado em Milão, feito para a Europa: a GAC lança o hatchback elétrico AION UT

MILÃO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A GAC lança hoje seu segundo modelo da linha totalmente elétrica AION na capital do design europeu, Milão: o hatch elétrico AION UT. O modelo foi desenvolvido pela GAC e coprojetado pelo Centro Avançado de Design da GAC em Milão. O AION UT será inicialmente lançado na Finlândia, Grécia, Polônia e Portugal neste trimestre. Outros mercados europeus serão atendidos no terceiro trimestre.

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O AION UT combina design contemporâneo com interior espaçoso e tecnologia avançada de inteligência e segurança. Possui entre-eixos de 2.750 mm e espaço interno comparável ao de um sedã médio. O sistema de infoentretenimento conta com telas duplas: uma tela sensível ao toque de 14,6 polegadas e um painel digital de 8,88 polegadas. O AION UT atende aos mais altos padrões de segurança, equipado com estrutura de anel duplo nas portas, airbags de cortina laterais em formato de V e tecnologia ADAS de Nível 2.

A autonomia é de até 430 km (WLTP). O carregamento de 30 a 80% via DC leva 24 minutos. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,3 segundos. O AION UT está disponível em dois níveis de acabamento: Premium e Luxury.

Fabricado na Áustria

Assim como o SUV AION V, introduzido na Europa no ano passado, o AION UT é montado na unidade da Magna em Graz. A localização da produção melhora a eficiência da cadeia de suprimentos e a capacidade de resposta ao mercado, além de marcar uma mudança estratégica para a GAC: de exportação de veículos para uma presença mais profunda e localizada na Europa. Guiada por seu compromisso "Na Europa, para a Europa", a GAC busca contribuir ativamente para o ecossistema europeu de mobilidade elétrica, por meio de produção local, parcerias regionais e investimentos em mobilidade sustentável.

Projetado em Milão

O Centro Avançado de Design europeu da GAC conecta a expertise automotiva do Oriente com a sensibilidade de design europeia, desenvolvendo veículos adaptados ao mercado europeu. Localizado no distrito de design Via Tortona, em Milão, o Centro reúne uma equipe internacional de designers que trabalham em conceitos de mobilidade futura, incluindo tecnologias de eletrificação de próxima geração. Modelos como o AION UT ilustram a abordagem do Centro: combinar a tecnologia global da GAC com a estética refinada e o nível de acabamento que os clientes europeus esperam.

A GAC está trabalhando para aumentar ainda mais sua presença ma Europa por meio de novas parcerias e do desenvolvimento de redes de vendas e serviços.

Preços

Dependendo das diferentes condições de mercado, os preços na Europa começam em 27.990 euros.

Sobre a GAC

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FONTE GAC