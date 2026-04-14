源自米蘭設計，專為歐洲打造：廣汽正式首發AION UT純電掀背車

動力與續航方面，AION UT 的WLTP綜合工況續航里程高達430公里。在直流快充模式下，電量從30%充至80%僅需24分鐘，車輛百公里加速時間僅為7.3秒。本次歐洲上市的 AION UT 提供 Premium（尊享版）與 Luxury（豪華版）兩款配置供消費者選擇。

扎根奧地利製造，深化本土化佈局

與去年登陸歐洲的SUV車型AION V一樣，AION UT 同樣在位於奧地利格拉茨的麥格納（Magna）世界知名工廠進行量產製造。這一深度本地化舉措不僅大幅提升了供應鏈效率與市場響應速度，更標誌著廣汽在歐戰略的全面升級——從單一的「整車出口」邁向「深度扎根歐洲」。秉承「在歐洲，為歐洲」的核心承諾，廣汽正通過本土化製造、區域共贏合作以及對可持續出行的持續投資，積極賦能並融入歐洲純電出行生態。

源自米蘭設計，契合歐洲品味

廣汽米蘭設計中心完美銜接了東方造車底蘊與歐洲先鋒設計美學，致力於打造真正契合歐洲市場需求的車型。該中心坐落於米蘭著名的托爾托納（Via Tortona）設計區，匯聚了一支國際化設計師團隊，聚焦未來出行理念與新一代電動化技術的探索。AION UT 正是這一理念的絕佳印證：它將廣汽全球領先的科技，與歐洲用戶所推崇的精緻美學與卓越工藝進行了完美結合。

未來，廣汽將繼續通過拓展全新的合作夥伴關係、完善銷售與服務網絡，穩步深化在歐洲市場的戰略版圖。

市場指導價

根據歐洲各國具體市場情況，AION UT 起售價為27,990歐元。

關於廣汽

廣汽集團成立於1997年，總部位於中國廣州，已連續13年躋身《財富》世界500強。憑借全方位的研發與製造實力，廣汽集團旗下擁有傳祺（GAC）、埃安（AION）和昊鉑（HYPTEC）等品牌，致力於提供智能化、高品質且可持續的出行體驗。

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SOURCE GAC