Conçue à Milan, fabriquée pour l'Europe : GAC présente la berline électrique AION UT

MILAN, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- GAC lance aujourd'hui son deuxième modèle de la gamme de produits entièrement électriques AION dans la capitale européenne du design, Milan : la berline électrique AION UT. Le modèle a été développé par GAC et co-conçu par le centre de design avancé de GAC à Milan. L'AION UT sera d'abord commercialisée en Finlande, en Grèce, en Pologne et au Portugal au cours de ce trimestre. D'autres marchés européens suivront au troisième trimestre.

image

L'AION UT associe un design contemporain à un intérieur spacieux et à des technologies avancées en matière d'intelligence et de sécurité. Elle a un empattement de 2 750 mm et un espace intérieur comparable à celui d'une berline de taille moyenne. Le système d'infodivertissement est doté de deux écrans : un écran tactile de 14,6 pouces et un combiné d'instruments numérique de 8,88 pouces. L'AION UT répond aux normes de sécurité les plus strictes. Elle est équipée d'un double anneau de porte, d'airbags rideaux latéraux en forme de V et d'une technologie ADAS de niveau 2.

L'autonomie peut atteindre 430 km (WLTP). Une charge de 30 à 80 % en courant continu prend 24 minutes. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 7,3 secondes. L'AION UT est disponible en deux niveaux de finition : Premium et Luxe.

Fabriquée en Autriche

Comme le SUV AION V, introduit en Europe l'année dernière, l'AION UT est assemblée dans l'usine de Magna à Graz. Cette implantation locale améliore l'efficacité de l'approvisionnement et la réactivité du marché, et marque un changement stratégique pour GAC : de l'exportation de véhicules à un ancrage plus fort et localisé en Europe. Guidée par son engagement « En Europe, pour l'Europe », GAC entend contribuer activement à l'écosystème européen de la mobilité électrique, par le biais d'une fabrication locale, de partenariats régionaux et d'investissements dans la mobilité durable.

Conçue à Milan

Le Centre européen de conception avancée de GAC allie l'expertise automobile orientale à la sensibilité européenne en matière de conception, en développant des véhicules adaptés au marché européen. Situé dans le quartier du design de la Via Tortona à Milan, le centre rassemble une équipe internationale de concepteurs travaillant sur les concepts de mobilité du futur, dont les technologies d'électrification de la prochaine génération. Des modèles tels que l'AION UT illustrent l'approche du Centre : l'alliance de la technologie mondiale de GAC à l'esthétique raffinée et au savoir-faire attendus par les clients européens.

GAC s'efforce de poursuivre son expansion en Europe grâce à de nouveaux partenariats et au développement de réseaux de vente et de service.

Prix

En fonction des différentes conditions du marché, les prix européens démarrent à 27 990 euros.

À propos de GAC

Pour en savoir plus sur GAC, rendez-vous sur https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955871/image.jpg