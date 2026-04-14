ミラノでデザインされ、欧州のために開発：GAC、電気ハッチバック「AION UT」を発表

ミラノ、2026年4月15日 /PRNewswire/ -- GACは、欧州のデザインの中心地であるミラノで、完全なる電気自動車AIONの製品ラインの2番目となるモデル（電気ハッチバック「AION UT」）を発表しました。このモデルはGACが開発し、ミラノにあるGACのアドバンスド・デザイン・センターが共同デザインしています。AION UTは今四半期に、まずフィンランド、ギリシャ、ポーランド、ポルトガルで発売されます。第3四半期には他の欧州市場への展開も予定しています。

AION UTは、現代的なデザインと広い室内空間、先進のインテリジェンスと安全技術を融合して作られています。ホイールベースは2,750mmで、室内空間は中型セダンに匹敵します。インフォテイメントシステムはデュアルスクリーン（14.6インチのタッチスクリーンと8.88インチのデジタルメータークラスター）を採用しています。AION UTは、ダブルドアリング、V型サイドカーテンエアバッグ、レベル2のADAS技術を装備し、最高レベルの安全基準を満たしています。

航続距離は最大430km（WLTP）。DCで30%から80%まで充電するのにかかる時間は24分。0-100 km/h加速は7.3秒。AION UTは2つのトリムレベル（プレミアムとラグジュアリー）をご用意。

オーストリア製。

昨年欧州に導入されたSUVのAION Vと同様、AION UTはグラーツにあるマグナの施設で組み立てられます。供給効率と市場対応力を向上させるローカリゼーションは、GACが自動車輸出から、欧州により深く根ざした地域密着型へと戦略的転換を図ることを意味します。「欧州で、欧州のために（In Europe, for Europe）」というコミットメントのもと、GACは現地生産、地域パートナーシップ、持続可能なモビリティへの投資を通じて、欧州の電動モビリティ・エコシステムに積極的に貢献することを目指しています。

ミラノでのデザイン

GACの欧州先進デザインセンターは、東欧の自動車専門知識と欧州のデザイン感覚を橋渡しし、欧州市場に合わせた車両を開発しています。ミラノのトルトーナデザイン地区に位置するこのセンターには、次世代の電動化技術を含む未来のモビリティ・コンセプトに取り組む国際的なデザイナー・チームが集結しています。AION UTのようなモデルは、センターのアプローチを示しています。GACのグローバル・テクノロジーと、欧州の顧客が期待する洗練された美学と職人技を融合させています。

GACは、新たなパートナーシップや販売・サービス網の整備を通じて、欧州全域でのさらなる拡大に取り組んでいます。

価格

市場の状況により異なりますが、欧州価格は27,990ユーロからとなっています。

GACについて

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SOURCE GAC